"أوبنهايمر" تدعو شركة "أباتشى" لبيع أصولها فى مصر بسبب تدهور الاقتصاد

دعت مجموعة "أوبنهايمر" الرائدة فى مجال تقديم المشورة المالية لكبريات الشركات والمؤسسات العالمية، شركة أباتشى، التى تعد من كبرى شركات النفط، إلى بيع أصولها فى مصر، والتى تسببت فى التأثير على تقييم الشركة بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30%، وذلك فى مذكرة قدمها محللو "أوبنهايمر" لعملائها.

وقال المحللون إنه من المحتمل أن يزداد الأمر سوءا فى ظل الحكومة العاجزة، وتدهور الاقتصاد والمجتمع المستقطب والانفجار السكانى.

وتعد "أباتشى" واحدة من أكبر الشركات التى تمتلك مساحات فى مصر، وتسيطر على 9.7 مليون فدان فى الصحراء الغربية، ولم يتم تطوير سوى 18% من المساحة، مما قدم للشركة فرصة مهمة لاستكشاف المنطقة وفرصا للتنمية، حسبماً قالت الشركة على موقعها الإلكترونى.

غير أن "أوبنهايمر" نصحت بغير ذلك، وقالت: "نعتقد أن على المستثمرين أن يبتعدوا وأنه من الأفضل لأباتشى أن تبيع أصولها المصرية، وتستخدم العائد فى شراء 15% من أسهمها مرة أخرى وتخفض الديون".

وكانت أباتشى قد حققت أرباحاً فى الربع الأول من العام الحالى بمقدار 2.02 دولار للسهم، وهو أقل من توقعات وول ستريت التى كانت تقدر بـ2.20 دولار للسهم، كما تراجعت الأرباح بنسبة 33% قبل عام، و11% خلال هذا الربع بسب ارتفاع التكاليف وانخفاض الإنتاج.

وخططت "أباتشى" لبيع أصول تقدر بـ4 مليارات دولار هذا العام، وهو ضعف الهدف السابق، وذلك بعد عمليات استحواذ قدرت بـ16 مليار دولار فى السنوات الثلاثة الماضية، وفقا لما ذكره محللو أوبنهايمر، وتخطط الشركة لاستخدام عائدات بيع الأصول لتخفيض ديونها التى تقدر بمليارى دولار، والبدء فى برنامج لشراء أسهم بمليارى دولار أخرى.