مرتضى منصور يهدد رئيس الأهلي: أين باسم يوسف وسما المصري؟

هدد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك ورئيس لجنة الأندية محمود طاهر رئيس النادي الأهلي من مصير الإعلامي الساخر باسم يوسف والفنانة سما المصري.

واجتمع مرتضى منصور مع 14 ناديا لاتخاذ قرارات مصيرية بشأن مستقبل الكرة في مصر. (طالع القرارات)

وقال مرتضى في تصريحات تليفزيونية: "قمنا بدعوة الأهلي ومحمود طاهر ورفض أكثر من مرة، لماذا ترفض .. من أنت؟" وتابع "فوق يا إبني، أنت شغال إيه أصلا".

وأضاف "يا محمود يا طاهر أنت لست بقدر مرتضى منصور، ولا تعلم حجم ناديك".

وشدد بعصبية "لا تحاول أن تشتبك معي، أين باسم يوسف وسما المصري الآن؟ اتعظ منهما".

وأردف "لن يكون هناك مبادرات، انتهت .. طالبنا الأهلي بالحضور وحل المشكلة لأن ليس هناك مشكلة من الأساس، ولكنه رفض الحضور أو دعوتنا".

وأتم رئيس لجنة الأندية "الجمعية العمومية في الأهلي لا تطيق محمود طاهر، ولن يكمل مدته الانتخابية .. ولن يصبح صالح سليم الأسطورة الذي أعشقه".