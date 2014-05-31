5 ملامح مصرية من مواجهة تشيلي ترسم مستقبل ' غريب '

خاض منتخب مصر ثاني مبارياته تحت قيادة شوقي غريب المدير الفني الجديد خليفة بوب برادلي، وبدأ رحلة أبرز أهدافها التأهل لمونديال 2018، بمواجهة البوسنة ثم تشيلي والخسارة 3-2.

مصر تقدمت في البداية بهدفين نظيفين عن طريق محمد صلاح جناح تشيلسي وخالد قمر مهاجم اتحاد الشرطة، بينما تلقت الشباك ثلاثية متتالية.

ويستعرض FilGoal.com أبرز خمسة ملامح من المباراة..

- طريقة المعلم

عاد شوقي غريب ليستخدم طريقة المعلم حسن شحاتة المدير الفني الأسبق للفراعنة 3/5/2 صريحة.

اعتمد على ثلاثي دفاعي وظهيري جنب أحمد المحمدي ومحمد عبد الشافي.

الطريقة كانت مستقرة في الشوط الأول، بينما تم اختراقها من العمق في الأهداف الثلاثة بالشوط الثاني.

اعتمد غريب على التأمين الدفاعي في بداية المباراة ثم الهجمة المرتدة السريعة، ساعده أداء تشيلي المباراة بدفاع متقدم واللعب على مصيدة التسلل التي اخترقت مرتين.

- علي غزال

مدافع ناسيونال ماديرا، سيصبح أحد الأوراق الهامة مع منتخب مصر بعد تألقه أمام تشيلي.

غزال كان هو المدافع الثالث بجوار رامي ربيعة وأحمد سعيد "أوكا"، ولكنه صنع الهدف الثاني بتمريرة أمامية رائعة ضربت خط دفاع تشيلي وسجل منها خالد قمر الهدف الثاني.

تمركزه رائع دفاعيا على الرغم من خوضه المباريات مع فريقه البرتغالي في مركز خط الوسط.

مصر تعاني دفاعيا منذ اعتزال وائل جمعة، وظهور علي غزال بهذا المستوى في وجود رامي ربيعة، ربما يصبحا قلب دفاع الفراعنة الأساسيين.

- خالد قمر

مهاجم اتحاد الشرطة المتنازع عليه من الأهلي والزمالك وإنبي نجح في استغلال الفرصة وسجل أول هدفا دوليا له.

قمر ظهر بمستوى جيد في الالتحامات الهوائية تحديدا، واعتماد شوقي غريب عليه بشكل أساسي على حساب عمرو جمال المتألق مع الأهلي، ربما يرسم دور نجم الشرطة مستقبلا في هجوم مصر.

- أحمد فتحي

شوقي غريب استخدم أحمد فتحي في وسط الملعب طوال المباراة، هذا المركز طالما أكد اللاعب أنه يفضله على الرغم من مشاركته مع الأهلي في الظهير الأيمن.

لعب فتحي في الوسط بجوار حسام غالي ومحمد النني ثم خرج أحمد المحمدي وظل فتحي في وسط الملعب.

وربما يعيد شوقي غريب فتحي إلى موقعه المفضل في ظل ندرة المميزين في هذا المركز.

- صلاح

محمد صلاح نجم تشيلسي كان له حرية مطلقة في المنطقة الأمامية .. تارة يصبح جناح أيمن، وأخرى في العمق خلف خالد قمر، ومرة ظهر فيها مهاجم صريح.

الحرية التي يتمتع بها أبرز لاعب مصري الآن يستغلها شوقي غريب معتمدا على سرعته في الانطلاق وهو ما ساهم في الهدف الأول.