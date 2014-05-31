سكاي سبورتس: فابريجاس يعود إلى الدوري الإنجليزي من جديد

أكدت شبكة سكاي سبورتس البريطانية أن الإسباني سيسك فابريجاس يستعد للرحيل عن صفوف برشلونة هذا الصيف.

فابريجاس التي ازدادت تقارير تُفيد برحيلة عن برشلونة، يرتبط بعلاقة وطيدة مع الفرنسي أرسين فينجر المدير الفني لأرسنال بالإضافة لامتلاك المدفعجية أفضلية استعادة الأسباني وفقا لنود عقد بيعه لبرشلونة.

وحسبما أشارت مصادر سكاي فأنه من المتوقع عودة فابريجاس إلى الدوري الإنجليزي من جديد، وسط متابعة أرسنال ومانشستر يونايتد للاعب.

صاحب الـ27 عاما انتقل من برشلونة إلى أرسنال عام 2003 ليقضي 9 سنوات مع المدفعجية قبل أن يقرر العودة من جديد إلى كتالونيا 2011.

وكان جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة قد أكدت في وقت سابق أن سيسك ليس للبيع.