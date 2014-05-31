الداخلية اللبنانية تطالب النازحين السوريين بعدم دخول بلادهم بدءًا من غد

قال المكتب الإعلامى لوزير الداخلية اللبنانى نهاد المشنوق فى بيان لها إنه فى إطار عملية تنظيم دخول وخروج الرعايا السوريين إلى الأراضى اللبنانية، يطلب من جميع النازحين السوريين والمسجلين لدى مفوضية الامم المتحدة لشئون اللاجئين (UNHCR) الامتناع عن الدخول إلى سوريا اعتبارًا من يوم غد تحت طائلة فقدان صفتهم كنازحين فى لبنان".

وأضاف البيان: "تأمل وزارة الداخلية والبلديات التقيد بهذا التدبير لسلامة وضع النازحين فى لبنان علما أنه سيعمم من خلال المديرية العامة للامن العام على كل المراكز المختصة على الحدود اللبنانية السورية"، موضحًا أن "هذا التدبير يأتى انطلاقًا من الحرص على الأمن فى لبنان وعلى علاقة النازحين السوريين بالمواطنين اللبنانيين فى المناطق المضيفة لهم، ومنعًا لأى احتكاك أو استفزاز متبادل.

وطلبت وزارة الداخلية والبلديات من منظمات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع الدولى المعنية بشئون النازحين تحمل مسئولياتهم الكاملة حيال هذا الموضوع، والعمل على إبلاغ النازحين السوريين بمضمون هذا البيان ومتابعته وإعطائه الأهمية القصوى.

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