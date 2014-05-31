ضبط سفينة تنزانية محملة بتبغ وخمور مهربة في المياه الليبية

قال الناطق باسم قوات البحرية الليبية، العقيد أيوب بلقاسم، اليوم السبت، إن قوات خفر السواحل ضبطت سفينة محملة بتبغ وخمور مهربة في المياه الإقليمية للعاصمة طرابلس.

وأوضح العقيد بلقاسم، أن "قوات خفر السواحل ألقت القبض (من دون تحديد تاريخ) على السفينة، وهي تحمل علم دولة تنزانيا، وعلى متنها خمسة سوريين وخمسة آخرون من جنسيات أفريقية متعددة".

وأضاف أن "المقبوض عليهم كان بحوزتهم كميات كبيرة (لم يحددها) من الخمور والتبغ منتهي الصلاحية، بالإضافة إلى كميات من الحبوب المهلوسة (مخدرة)"، وعبر المسئول في البحرية الليبية عن خشيته من تنامي ظاهرة التهريب عبر البحر.

وتعاني ليبيا حالة من الفراغ الأمني أثرت سلبيا على عمليات حراسة السواحل الليبية في ظل ارتفاع مؤشرات الهجرة غير الشرعية، مما دفع الاتحاد الأوروبي إلى التعبير عن قلقه إزاء ما يقول إنه فقدان السيطرة على السواحل الليبية من قبل القوات البحرية.