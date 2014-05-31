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روسيا تؤكد دعمها للحكومة الليبية نحو بناء دولة القانون والمؤسسات

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روسيا تؤكد دعمها للحكومة الليبية نحو بناء دولة القانون والمؤسسات روسيا تؤكد دعمها للحكومة الليبية نحو بناء دولة القانون والمؤسسات

ناقش رئيس الليبية الموقتة المكلف عبد الله الثنى مع القائم بالأعمال لدى السفارة الروسية ‏بليبيا ليونيد فرولوف سبل تطوير التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات.

وبحث الجانبان ـ خلال اللقاء اليوم السبت بمقر ديوان رئاسة الوزراء فى طرابلس ـ الأوضاع الراهنة فى ليبيا وتبادل وجهات النظر عن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد القائم بالأعمال الروسى دعم بلاده لكل جهود الحكومة الليبية الموقتة الساعية الى بناء دولة القانون والمؤسسات.

من جانبه ، أكد الثنى أن الحكومة تعمل على دعم الاستقرار بالبلاد ، وهى ملزمة بتنفيذ ما يصدر عن القضاء بخصوص تكليف الحكومة الجديدة.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال عبدالله الثنى قد أكد ـ خلال لقائه أمس الأول مع قناة (ليبيا لكل الأحرار) ـ أن حكومته مستمرة فى تصريف الأعمال لحين فصل المحكمة العليا بدستورية وصحة تعيين معيتيق من قبل المؤتمر الوطنى العام.

يذكر أنه فى بداية شهر مايو الجارى ، تم اختيار معيتيق رئيسا للحكومة ، فى جلسة برلمانية سادها الفوضى ، وقال خلالها بعض النواب إنه تم اختياره بالقوة ، وإن الجلسة رفعت ، ولم يتحصل معيتيق إلا على 113 من أصل 120 كانت مطلوبة لاختياره.

وكانت حكومة رئيس الوزراء الليبى الجديد، أحمد معيتيق ، قد أدت اليمين القانونية أمام رئيس المؤتمرالوطنى العام نورى أبوسهمين الأسبوع الماضي.

يذكر أن عز الدين العوامى النائب الأول لرئيس البرلمان كان قد طالب رئيس حكومة تسيير الأعمال عبد الله الثنى بالاستمرار فى أداء عمله بشكل طبيعى بعد الحصول على فتوى قانونية من وزارة العدل تفيد ببطلان عملية تكليف معيتيق بتشكيل الحكومة.

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