"أبو مازن": تل أبيب أبلغتنا بمقاطعتنا فور تشكيل حكومة الوفاق

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" إن الجانب الإسرائيلي أبلغ القيادة الفلسطينية بأنه سيقوم بمقاطعتهم فور تشكيل حكومة الوفاق الوطني التي من المرتقب أن تعلن الاثنين القادم.

وأكد أبو مازن ـ خلال استقبال 73 متضامنا فرنسيا مساء اليوم السبت بمقر الرئاسة برام الله ـ أن لكل خطوة إسرائيلية رد فعل فلسطيني مناسب لها.

وأضاف الرئيس الفلسطيني ـ وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية ـ " سنأخذ الأمور خطوة خطوة ، ولن نكون البادئين في الرد ، ولكن نقول إن أي خطوة إسرائيلية سيكون لها رد من جانبنا".

وتابع أن إسرائيل تريد أن تعاقب الفلسطينيين لأنهم اتفقوا مع حركة حماس على تحقيق المصالحة التي سعوا دائما الي تحقيقها ، وتشكيل حكومة الوفاق التي ستضم وزراء مستقلين "تكنوقراط" ليس لهم علاقة بأي فصيل سواء حركة فتح أو حركة حماس أو غيرهما.

وأشار إلى أن الحكومة ستتبنى برنامجه وسياسته، وهي الاعتراف بدولة إسرائيل ونبذ الإرهاب والاعتراف بالشرعية الدولية.

وقال عباس " كذلك موقفنا الرسمي هو أننا مستعدون للعودة إلى طاولة المفاوضات لمدة تسعة أشهر أخرى ، إذا وافقت إسرائيل على إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى ، والتركيز على ملف الحدود خلال الأشهر الثلاثة الأولى من المفاوضات ، وأن تتوقف إسرائيل عن الاستيطان خلال هذه الفترة ".