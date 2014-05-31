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الحزب التركى الحاكم : أردوغان سيترشح للرئاسة.. وولايته ستستمر حتى 2023

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الحزب التركى الحاكم : أردوغان سيترشح للرئاسة.. وولايته ستستمر حتى 2023 الحزب التركى الحاكم : أردوغان سيترشح للرئاسة.. وولايته ستستمر حتى 2023

أردوغان

 

قال مسؤول كبير في حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، إن رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان سيكون رئيس تركيا القادم حتى عام 2023 وإن البرلمان سيعدل الدستور لإضافة مزيد من الصلاحيات الى المنصب.

كان أردوغان ، بحسب ما ذكرته رويترز، قد صرح بأنه سيخوض انتخابات الرئاسة اذا طلب منه الحزب ذلك لكنه لم يعلن ترشحه بعد للانتخابات التي تجري في اغسطس آب.

ويتوقع على نطاق واسع أن يصبح رئيس الوزراء الذي يقضي ولايته الثالثة في المنصب أول رئيس ينتخب مباشرة بعد التعديلات الدستورية التي أجريت عام 2007. وحتى الآن لم يعلن اي منافسين ترشحهم للسباق الرئاسي.

وقال محمد علي شاهين نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم والوزير السابق “سيواصل اردوغان خدمة الشعب. سيستمر في منصب الرئيس.”

يذكر أن ساحة تقسيم في إسطنبول، شهدت اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات الشرطة، فى ذكري أحداث ميدان تقسيم، التي شهدت اضطرابات عام 2013، ، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق نحو ألف متظاهر في العاصمة أنقرة.

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