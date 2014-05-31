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روسيا تؤكد دعمها للحكومة الليبية نحو بناء دولة القانون والمؤسسات

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روسيا تؤكد دعمها للحكومة الليبية نحو بناء دولة القانون والمؤسسات روسيا تؤكد دعمها للحكومة الليبية نحو بناء دولة القانون والمؤسسات

عبدالله الثني

ناقش رئيس الليبية الموقتة المكلف عبد الله الثني مع القائم بالأعمال لدى السفارة الروسية ‏بليبيا ليونيد فرولوف سبل تطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وبحث الجانبان ـ خلال اللقاء اليوم السبت بمقر ديوان رئاسة الوزراء في طرابلس ـ الأوضاع الراهنة في ليبيا وتبادل وجهات النظر عن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد القائم بالأعمال الروسي دعم بلاده لكل جهود الحكومة الليبية الموقتة الساعية الي بناء دولة القانون والمؤسسات.

من جانبه ، أكد الثني أن الحكومة تعمل على دعم الاستقرار بالبلاد ، وهي ملزمة بتنفيذ ما يصدر عن القضاء بخصوص تكليف الحكومة الجديدة.
> وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال عبدالله الثني قد أكد ـ خلال لقائه أمس الأول مع قناة (ليبيا لكل الأحرار) ـ أن حكومته مستمرة في تصريف الأعمال لحين فصل المحكمة العليا بدستورية وصحة تعيين معيتيق من قبل المؤتمر الوطني العام.

يذكر أنه في بداية شهر مايو الجاري ، تم اختيار معيتيق رئيسا للحكومة ، في جلسة برلمانية سادها الفوضى ، وقال خلالها بعض النواب إنه تم اختياره بالقوة ، وإن الجلسة رفعت ، ولم يتحصل معيتيق إلا على 113 من أصل 120 كانت مطلوبة لاختياره.

وكانت حكومة رئيس الوزراء الليبي الجديد، أحمد معيتيق ، قد أدت اليمين القانونية أمام رئيس المؤتمرالوطني العام نوري أبوسهمين الأسبوع الماضي.

يذكر أن عز الدين العوامي النائب الأول لرئيس البرلمان كان قد طالب رئيس حكومة تسيير الأعمال عبد الله الثني بالاستمرار في أداء عمله بشكل طبيعي بعد الحصول على فتوي قانونية من وزارة العدل تفيد ببطلان عملية تكليف معيتيق بتشكيل الحكومة.

أ ش أ

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