المقاصة: نرفض الهبوط.. وسنلتزم بقرار لجنة الأندية

رفض محمد عبد السلام رئيس نادى المقاصة إلغاء الهبوط، مُفضلًا الالتزام بشروط المسابقة إلا أنه فى نفس الوقت شدد على أنه فى النهاية سيلتزم بقرار لجنة الأندية والأغلبية، وذلك رغم اقتراب الفريق الفيومى من الهبوط هذا الموسم.

> من ناحية آخرى، يبحث الجهاز الفنى للمقاصة عن خوض لقاء ودى مع أحد فرق دوري القسم الثاني خلال الأسبوع الجارى ضمن استعدادات الفريق للقاء غزل المحلة بالجولة قبل الأخيرة بالدوري الممتاز لكرة القدم.

ويسعى طارق يحيى المدير الفني للفريق خلال اللقاءات الودية لتصحيح بعض الأخطاء التي يقع فيها اللاعبون، ولكسر حالة الملل نظرًا لطول فترة التوقف وعدم فقدان اللاعبين لحساسية المباريات.