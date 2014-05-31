أخبار عاجلة

لقاء حصري - رئيس الاتحاد الإفريقي: مصر دولة آمنة وأتوجة بالشكر للحكومة المصرية -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يتحدث عن أزمة حل اتحاد كرة القدم المصرى -
لقاء حصري - رأى رئيس الاتحاد الإفريقي فى مستوى الأهلى والزمالك -
تغطية خاصة - وزير التجارة والصناعة: الرئيس الأمريكي وعد بمساندة مصر بشكل غير مسبوق -
لقاء حصري - رئيس الاتحاد الإفريقي: مستوى التحكيم فى إفريقيا لابد من تدخلات لتحسين مستواه -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يوضح أهم ما يجب ان يتوفر فى وسائل الإعلام للقيام بدورها -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يقطع الشك ويوضح موقفه لنقل المقر الإفريقى من مصر -
بالفيديو والصور .. السيسي يوجه صفعة شديدة للإخوان -
طبيبة تحذر : حقنة فولتارين واحدة قد تسبب الفشل الكلوي | المسكنات للأسف في مصر مثل «اللبان» وأغلب مرضانا بدايتهم كانت مسكّن للآلام -
موعد مزاد جمارك القاهرة 2017 على أكثر من 100 سيارة والشروط اللازمة للاشتراك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

المقاصة: نرفض الهبوط.. وسنلتزم بقرار لجنة الأندية

Google+ Print
المقاصة: نرفض الهبوط.. وسنلتزم بقرار لجنة الأندية المقاصة: نرفض الهبوط.. وسنلتزم بقرار لجنة الأندية

 

المقاصة

رفض محمد عبد السلام رئيس نادى المقاصة إلغاء الهبوط، مُفضلًا الالتزام بشروط المسابقة إلا أنه فى نفس الوقت شدد على أنه فى النهاية سيلتزم بقرار لجنة الأندية والأغلبية، وذلك رغم اقتراب الفريق الفيومى من الهبوط هذا الموسم.
> من ناحية آخرى، يبحث الجهاز الفنى للمقاصة عن خوض لقاء ودى مع أحد فرق دوري القسم الثاني خلال الأسبوع الجارى ضمن استعدادات الفريق للقاء غزل المحلة بالجولة قبل الأخيرة بالدوري الممتاز لكرة القدم.

ويسعى طارق يحيى المدير الفني للفريق خلال اللقاءات الودية لتصحيح بعض الأخطاء التي يقع فيها اللاعبون، ولكسر حالة الملل نظرًا لطول فترة التوقف وعدم فقدان اللاعبين لحساسية المباريات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا