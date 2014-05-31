الزمالك يخشى إرهاق اللاعبين الدوليين قبل مواجهة مازيمبى

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريبته غدًا على ملعبه بحلمة زامورا استعدادًا لمباراته أمام مازيمبى الكونغولى والمقرر لها يوم 6 يونيو المقبل.

وينتظر الجهاز الفنى لفريق الزمالك بقيادة أحمد حسام ميدو وصول رباعى المنتخب الأول إلى القاهرة غدًا، للانضمام إلى الفريق بعد غد لمواصلة الاستعدادات مع الفريق لمباراة مازيمبى، حيث سافر كلًا من عمر جابر ومحمد عبد الشافى وحازم إمام ومؤمن زكريا مع المنتخب للمشاركة فى مباراة شيلى، والتى انتهت بخسارة المنتخب 3/ 2 فى تجربة قوية.

وكان ميدو قد طالب الجهاز الفنى للمنتخب الوطني بعدم إشراك لاعبى الزمالك فى مباراة جاميكا المقرر إقامتها فى لندن يوم 4 يونيو الجارى، نظرً لعدم تعرضهم للإرهاق فى ظل سفر الفريق إلى الكونغو بعدها بساعات، كما ينضم غدًا لاعبى المنتخب العسكرى إلى تدريبات الفريق، وهم “محمود عبد الرحيم جنش ومحمد أبوجبل وعرفة السيد ونور السيد”، بعد انتهاء معسكر الإعداد للمنتخب.