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الشرطة تنفذ حملات تمشيط بشوارع مدينة العريش

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الشرطة تنفذ حملات تمشيط بشوارع مدينة العريش الشرطة تنفذ حملات تمشيط بشوارع مدينة العريش

نفذت قوات من الشرطة اليوم، حملات تمشيط بعدة شوارع بمدينة العريش،
>وقال مصدر أمنى، إن الحملات شاركت بها تشكيلات من مختلف أفرع مديرية أمن شمال سيناء تحت إشراف اللواء سميح بشادى مدير أمن شمال سيناء، وقيادة مساعد مدير الأمن وضباط المديرية.

وقامت الشرطة بعمل أكمنة متحركة بالشوارع الرئيسية والميادين بالعريش وخلالها تم مراجعة أوراق السيارات والدراجات والأشخاص، والقبض على محكومين غيابيا ومطلوبين أمنيا.

كما قامت الحملة بتحرير مخالفات مرورية وتنفيذ عملية إعادة انضباط أمنى للشوارع وإزالة إشغالات الباعة الجائلين.
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