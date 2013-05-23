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رئيس "الاتحاد الدولى للقضاة" للزند: لن نسمح بانتهاك استقلال قضاء مصر

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رئيس "الاتحاد الدولى للقضاة" للزند: لن نسمح بانتهاك استقلال قضاء مصر رئيس "الاتحاد الدولى للقضاة" للزند: لن نسمح بانتهاك استقلال قضاء مصر

أكد المستشار حمدى عبد التواب رئيس لجنة الخدمات بنادى القضاة، وعضو لجنة تنظيم المؤتمر الدولى لحماية لاستقلال القضاء المصرى، الذى عقده النادى منذ يومين، أن كل ما تردد بشأن حدوث خلاف بين المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، ورئيس الاتحاد الدولى للقضاة، جيرارد رايسنر، أدى إلى عدم توجه "الزند" معه إلى المطار كذب وافتراء.

وقال "عبد التواب" فى تصريحات له اليوم الخميس، إن المؤتمر الدولى للقضاة نجح نجاحا عالميا تحدثت عنه كل وكالات الأنباء العالمية، مشيرا إلى أن "الزند" خير مدافع عن القضاة والقضاء المصرى، مضيفا أن رئيس النادى أصيب بنزلة برد وإعياء شديد عقب انتهاء المؤتمر الدولى، وقام بوداع رئيس الاتحاد بغرفته بالفندق، واعتذر له عن عدم القيام بتوصيله.

وأضاف "عبد التواب" أن رئيس الاتحاد أصر على ذلك، نظرا للمجهود الذى قام به الزند قبل المؤتمر لإنجاحه، وأن الزند على الفور شكل لجنة مكونة من المستشارين محمد عبد الهادى وحمدى معوض رئيس لجنة الخدمات العامة بالنادى والمستشار صلاح الشاهد، والمستشار شادى موسى، وأمير الأيوبى، وشادى محمد، موضحا أن رئيس الاتحاد بمجرد وصوله أرسل رسالة بريد إلكترونية للمستشار الزند يشكره فيها على حفاوة الاستقبال، وعلى حسن تنظيم المؤتمر وأنه لن يسمح بانتهاك سلطة القضاء فى .

وأوضح أنه عندما وصل "رايسنر" ووفد القضاة إلى مطار القاهرة، تم فتح صالة كبار الزوار للضيف لوداعه.

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مصر 365

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