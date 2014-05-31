محافظ البحر الأحمر يلتقى الوليد بن طلال بالغردقة لبحث سبل الاستثمار

التقى اليوم السبت اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، الأمير السعودى الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، وذلك على هامش زيارته لمدينة الغردقة لبحث فتح سبل استثمارات جديدة بالمنطقة.

وكان قد وصل مساء الأربعاء الماضى إلى مطار الغردقة الدولى، الأمير الوليد بن طلال رجل الأعمال السعودى ورئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، قادما من مدينة الرياض، على متن طائرة خاصة، فى زيارة إلى الغردقة، يلتقى خلالها محافظ البحر الأحمر، وعددًا من المسئولين، لبحث فرص الاستثمار فى الغردقة ومدن محافظة البحر الأحمر.