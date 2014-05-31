غدا.. وزير الصحة فى أسوان لتفقد وضع مصابى الملاريا

يتوجه الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة والسكان، غدا الأحد، إلى محافظة أسوان، لتفقد وضع مصابى الملاريا. وكانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت فى بيان لها اليوم، السبت، ارتفاع عدد الحالات المؤكدة المصابة بالملاريا فى أسوان إلى 14 حالة، بعد ظهور حالة جديدة جار تحويلها للمستشفى.

وقال البيان إنه خرج منهم حالة بعد تماثلها للشفاء، فيما يتبقى 12 حالة أخرى تحت العلاج والملاحظة، إضافة إلى الحالة الجديدة الجارى تحويلها، مشيرة إلى استقرار الحالة الصحية للمصابين، ولم يحدث لهم أى مضاعفات، ومتوقع خروجهم من المستشفى خلال الأيام المقبلة.