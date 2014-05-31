أخبار عاجلة

لقاء حصري - رئيس الاتحاد الإفريقي: مصر دولة آمنة وأتوجة بالشكر للحكومة المصرية -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يتحدث عن أزمة حل اتحاد كرة القدم المصرى -
لقاء حصري - رأى رئيس الاتحاد الإفريقي فى مستوى الأهلى والزمالك -
تغطية خاصة - وزير التجارة والصناعة: الرئيس الأمريكي وعد بمساندة مصر بشكل غير مسبوق -
لقاء حصري - رئيس الاتحاد الإفريقي: مستوى التحكيم فى إفريقيا لابد من تدخلات لتحسين مستواه -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يوضح أهم ما يجب ان يتوفر فى وسائل الإعلام للقيام بدورها -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يقطع الشك ويوضح موقفه لنقل المقر الإفريقى من مصر -
بالفيديو والصور .. السيسي يوجه صفعة شديدة للإخوان -
طبيبة تحذر : حقنة فولتارين واحدة قد تسبب الفشل الكلوي | المسكنات للأسف في مصر مثل «اللبان» وأغلب مرضانا بدايتهم كانت مسكّن للآلام -
موعد مزاد جمارك القاهرة 2017 على أكثر من 100 سيارة والشروط اللازمة للاشتراك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

غدا.. وزير الصحة فى أسوان لتفقد وضع مصابى الملاريا

Google+ Print
غدا.. وزير الصحة فى أسوان لتفقد وضع مصابى الملاريا غدا.. وزير الصحة فى أسوان لتفقد وضع مصابى الملاريا

يتوجه الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة والسكان، غدا الأحد، إلى محافظة أسوان، لتفقد وضع مصابى الملاريا. وكانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت فى بيان لها اليوم، السبت، ارتفاع عدد الحالات المؤكدة المصابة بالملاريا فى أسوان إلى 14 حالة، بعد ظهور حالة جديدة جار تحويلها للمستشفى.

وقال البيان إنه خرج منهم حالة بعد تماثلها للشفاء، فيما يتبقى 12 حالة أخرى تحت العلاج والملاحظة، إضافة إلى الحالة الجديدة الجارى تحويلها، مشيرة إلى استقرار الحالة الصحية للمصابين، ولم يحدث لهم أى مضاعفات، ومتوقع خروجهم من المستشفى خلال الأيام المقبلة.

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365