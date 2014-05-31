دراسة بريطانية: عمل المرأة ليلًا يجعلها أكثر عرضة للإصابة بالعقم والإجهاض

أكدت نتائج دراسة حديثة أن المرأة التي تعمل في الفترات الليلية تعرض نفسها لخطر الإصابة بالعقم، وذلك بسبب الخلل الذي يسببه العمل في هذا الوقت.

وقد أُجريت دراسة في جامعة ساوثهامبتون البريطانية، هذا وتطرقت الدراسة إلى نتائج دراسات سابقة امتدت من عام 1969 حتى 2013، وشملت تحليل الحالات الصحية لـ 119 سيدة، ليتضح للعلماء أن النساء اللواتي عملن في الفترات اليلية، سواء بشكل مستمر أو بالتناوب أكثر عُرضة للتعرض إلى تغيرات سلبية تؤدي إلى عرقلة الدورة الحيضية بنسبة 33%.

ويلفت القائمون على البحث الانتباه إلى أن من شأن ذلك أن يؤدي إلى العقم بنسبة 80% بين هذه الشريحة من النساء، إلا أنهم يشيرون إلى أن عمل النساء في فترة النهار لا يؤدي إلى مثل هذا الخلل في الدورة الحيضية لديهن، علاوة على ما تقدم فإن عمل النساء في الفترة الليلة يحمل في طياته خطرًا أخر حتى وإن تمكنت سيدة منهن من الحمل، إذ أن احتمال تعرضها للإجهاض كبير جدًا بسبب ذلك.

ويلفت القائمون على هذه الدراسة الانتباه أيضًا إلى أن نتائجها يجب أن تعني النساء والرجال الراغبين بإنجاب الأطفال على حد سواء وأرباب العمل، انطلاقًا من نتائج دراسة كندية سابقة كشفت أن المناوبة الليلية لا تقتصر على العقم، بل وتوسع دائرة المخاطر التي تهدد العاملات ليلًا، التي تشمل زيادة ضغط الدم والإصابة بالسكري، وتضاعف خطر الإصابة بسرطان الثدي.