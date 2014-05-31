بالفيديو.. القبض على مراسل CNN على الهواء مباشرة أثناء تغطيته مظاهرات ضد أردوغان

ألقت القوات التركية ، منذ قليل ، القبض علي مراسل قناة CNN التركية خلال تغطيته للأحداث في ميدان تقسيم بإسطانبول.

يأتي هذا خلال الذكري السنوية لمتظاهري تقسيم ضد الحكومة الحالية برئاسة رجب طيب أردوغان.

كان هذا علي الهواء مباشرة أثناء إذاعة القناة الأمريكية لاستعدادات الشرطة التركية لمواجهة الاحتجاجات التي نظمها المتظاهرون منذ صباح اليوم ، وطالبه أحد الضباط بإظهار جواز السفر فأظهر لهم المراسل ما يثبت أنه صحفي لكن الأمن اقتادوه بعيداً عن مكان التظاهرة.

لمشاهدة لحظة القبض علي مراسل CNN

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