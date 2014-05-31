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10 صور تكشف الفرق بين رفاهية كوريا الجنوبية وتقشف «الشمالية»

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رغم أن الدولتين تحملان الاسم نفسه، كوريا، لكن شتان بين مستوى المعيشة فيهما، فكوريا الشمالية، التي تميل للمعسكر الشمولي وتتحالف مع روسيا والصين، تعيش حياة التقشف، بدون أي مظاهر رفاهية مثل تلك التي ينعم بها مواطنو جارتها الجنوبية، التي تنتمي لمعسكر الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، ويعيش سكانها علي النمط الغربي.

موقع «هافنجتون بوست» الأمريكي نشر عدة صور للمصورالألماني، ديتر ليزتنر، الذي قام بعمل مشروع فني حمل اسم «كوريا- كوريا» ليسلط الضوء على الفرق الشاسع بين نمط الحياة في البلدين، التي فرقت الحرب العالمية الثانية بينهما.

المصورالألماني قام بالتقاط عدة صور لأماكن متشابهة في عاصمة كوريا الشمالية، بيونج يانج، وعاصمة جارتها الجنوبية، سيول، لإبراز التباين، مثل مواقف انتظار السيارات والفصول الدراسية، وغيرها من الأماكن، التي تعكس الأنشطة اليومية للشعبين.

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