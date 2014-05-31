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وزير الشباب يدعو محلب لحضور الاحتفال بتتويج مصر بطلا “الألعاب الأفريقية”

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وزير الشباب يدعو محلب لحضور الاحتفال بتتويج مصر بطلا “الألعاب الأفريقية” وزير الشباب يدعو محلب لحضور الاحتفال بتتويج مصر بطلا “الألعاب الأفريقية”

خالد عبد العزيز وزير الشباب

دعا وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز اليوم رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب ، للاحتفال الذي ستقيمه الوزارة خلال الأسبوع المقبل بمناسبة فوز ببطولة دورة الألعاب الأفريقية للشباب التي تقام ببتسوانا وحصول البعثة المصرية على المركز الأول أفريقيا .

وصرح عبد العزيز بأن هذا الإنجاز إضافة كبيرة لهذا الجيل من اللاعبين الذين استطاعوا بإصرارهم وأدائهم المشرف تصدر نتائج جميع البعثات الأفريقية المشاركة بالبطولة .

وأضاف أنه تابع لحظة بلحظة منافسات ونتائج اللاعبين أعضاء البعثة المصرية المشاركة بدورة الألعاب الأفريقية التي تقام في بتسوانا ، ورغم حرص الجميع على توفير كافة الإمكانات لتأهيل اللاعبين ماديا وفنيا وبدنيا ، إلا أن أداء اللاعبين وإصرارهم على رفع علم مصر وتشريف بلادهم كان الحافز الأهم لحصولهم على البطولة وإحراز المركز الأول أفريقيا الأمر الذي يؤهلهم عن جدارة لاحتلال المراكز المتقدمة عالميا خلال الدورات الأولمبية المقبلة سواء فى نانينج بالصين فى أغسطس المقبل أو فى فى ريو دى جانيرو فى 2016.

وفي السياق ذاته ، وجه وزير الشباب والرياضة التهنئة للشعب المصري بفوز البعثة المصرية المشاركة بدورة الألعاب الأفريقية للشباب بمدينة بتسوانا في جنوب افريقيا بالبطولة وحصولها على المركز الأول بواقع 45 ميدالية ذهبية متصدرة جميع البعثات المشاركة ، وجاءت بعثة جنوب أفريقيا في المركز الثانى بالحصول على 42 ميدالية ذهبية .

أ ش أ

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