وزير الثقافة يوافق على إنشاء دار للأوبرا فى كفر الشيخ

أكد الدكتور صابر عرب، وزير الثقافة خلال زيارته لمحافظة كفر الشيخ، برفقة المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ لافتتاح كنيسة السيدة العزراء مريم الاثرية بعد تجديدها وتطويرها وتفقد المجمع الثقافى بكفر الشيخ خلال اللقاء الصحفى الذى عقد بديوان عام المحافظة .. انه لاتنمية حقيقية الا بالثقافة والفنون ومصر لم تكتب حضارتها الا بالثقافة والفن والسينما والمسرح وان تقدير العالم لمصر يرجع لتقدمها الثقافى والحضارى منذ 7000 سنة ، ولابد أن تكون الثقافة والفنون جزء من برامج التنمية .

وأضاف أن المصريين، هم من علموا العالم ابجديات القراءة والبنية الاساسية للعمارة وان الدولة المركزية لم تظهر الا فى عهد محمد على مؤسس مصر الحديثة الذى ظل يحكم لمدة 25 عاما استطاع خلالها بناء الجيوش وشق الترع والمصارف واقام السدود والزراعات وصنع بفكرة وثقافتة تاريخ مصر المعاصر .

كما أكد انه لابد ان يتزين احد الميادين بكفر الشيخ بتمثال الزعيم سعد زغلول ابن كفر الشيخ كما وافق الوزير على قيام المحافظة باستضافة فرقة الموسيقى العربية يومى 9 ،8 /6/2014 بحديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ ويومى 12 ، 11 /6/2014 بمصيف بلطيم و وافق الوزير على انشاء منارة فى كل مركز ومدينة من خلال دور السينما والمسرح حال توافر المساحات اللازمة من الاراضى وأيضا وافق الوزير على انشاء دار الاوبرا المصرية بمدينة كفر الشيخ وطالب بتخصيص مساحة 15 الف متر وقرار التخصيص حتى يتم اعداد الدراسة الفنية والهندسية وارسالها لوزراة التخطيط لتدبير لاعتماد المالى اللازم.

كما طالب الوزير بانشاء مجلس امناء من المجتمع المدنى ابناء المحافظة للمجمع الثقافى الجديد لوضع الافكار والبرامج والتواصل مع وزارة الثقافة .. كما اضاف انه جارى عمل موقع الكترونى بالتعاون مع وزارة الاتصالات يتم من خلالها نقل كل ما هو جديد فى عالم الثقافة حتى يتم توصيل فروع الثقافة لجميع المواطنين .

حضر اللقاء نيافة الانبا بيشوى مطران دمياط وكفر الشيخ وسخا والبرارى والقمص متياس راعى كنيسة سخا والقمص بطرس بطرس بسطوروس وكيل مطرانية كفر الشيخ ودمياط والبرارى وعضو بيت العائلة المصرية واللواء عادل النطاط مدير امن كفر الشيخ والمهندس حافظ عيسوى وكيل اول الوزارة السكرتير العام واللواء حسين الطاهر السكرتير العام المساعد واللواء محمود مطاروع رئيس مدينة كفر الشيخ ووكيل مديرية الاوقاف بكفر الشيخ ورجال الدين الاسلامى والمسيحى ورؤساء المراكز والمدن .