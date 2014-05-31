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إطلاق أسماء مشاهير القليوبية علي شوارع بنها وشبرا

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إطلاق أسماء مشاهير القليوبية علي شوارع بنها وشبرا إطلاق أسماء مشاهير القليوبية علي شوارع بنها وشبرا

محافظة القليوبية – ارشيفية

أصدرالمهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية، قرار اليوم ،  بإطلاق أسماء رموز المحافظة من نواب الرئيس ، ورؤساء الوزارة من أبناء المحافظة على الشوارع تكريمًا لهم.

وأشار المحافظ إلي أنَّه تم إطلاق إسم مصطفى خليل على شارع الرياح التوفيقى ببنها مدخل طريق ميت غمر، وإسم كمال الدين حسين على امتداد الكورنيش ببنها، وفؤاد محى الدين على شارع شرق الإستاد ، وزكريا محى الدين على شارع غرب الإستاد ببنها، وعاطف صدقى على شارع النادى الرياضى.

واضاف المحافظ ، إلى انه تم إطلاق إسم محمد على على شارع مجلس مدينة شبرا الخيمة ليربط بين الشارع وقصر محمد على، وإطلاق إسم جمال حمدان على طريق المصانع.

مؤكدًا ، علي أن إطلاق قادة وزعماء المحافظة على شوارع لا يوجد لها أسماء يعد تكريمًا لهم وتخليدًا لذكراهم.

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