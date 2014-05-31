افتتاح منتدى “نجاحات المرأة العربية ” بلندن

انطلقت اليوم أعمال منتدى ” نجاحات المرأة العربية ” في العاصمة البريطانية لندن بحضور أكثر من 70 سيدة من نخبة المجتمع العربي اللاتي يعملن في مجال السياسة والاقتصاد والتجارة والثقافة والفنون والرياضة والصحة والتعليم وتميز الحضور القطري بوجود مؤسسة “روضه” لريادة المرأة.

واحتضنت مؤسسة ” آيه أند زد” التجارية فكرة أعمال هذا المنتدي الأول من نوعه الذي يقام في العاصمة البريطانية لندن للمرأة العربية بجانب رعاية عمدة لندن ” بوريس جونسون” له، وذلك لإلقاء الضوء علي ما حققته المرأة العربية في العديد من المجالات سواء العلمية أو التجارية والأكاديمية، وتبادل الخبرات بينهن والوصول الي طرق حديثة للنجاح.