الشرطة التركية تستخدم قنابل الغاز لتفريق المحتجين في تقسيم

استخدمت الشرطة التركية ، يوم السبت ، الغاز المسيل للدموع في وسط اسطنبول لتفريق محتجين كانوا يحاولون إحياء الذكرى الأولى لأكبر احتجاجات مناهضة للحكومة منذ عقود.

يُشار إلي أنه تجمع مئات من الأشخاص في الشوارع المؤدية إلى ميدان تقسيم ، وطالبوا باستقالة الحكومة عندما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على الحشد الذي سرعان ما تفرق.

وكانت السلطات ، أغلقت في وقت سابق الطرق ، وأوقفت وسائل النقل العام ; لمنع وصول المحتجين إلى ميدان تقسيم.

وأدت لبجهود لانقاذ حديقة غازي في ميدان تقسيم من خطط للحكومة لتطوير المنطقة إلى تفجر احتجاجات العام الماضي.

رويتر