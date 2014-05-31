أخبار عاجلة

لقاء حصري - رئيس الاتحاد الإفريقي: مصر دولة آمنة وأتوجة بالشكر للحكومة المصرية -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يتحدث عن أزمة حل اتحاد كرة القدم المصرى -
لقاء حصري - رأى رئيس الاتحاد الإفريقي فى مستوى الأهلى والزمالك -
تغطية خاصة - وزير التجارة والصناعة: الرئيس الأمريكي وعد بمساندة مصر بشكل غير مسبوق -
لقاء حصري - رئيس الاتحاد الإفريقي: مستوى التحكيم فى إفريقيا لابد من تدخلات لتحسين مستواه -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يوضح أهم ما يجب ان يتوفر فى وسائل الإعلام للقيام بدورها -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يقطع الشك ويوضح موقفه لنقل المقر الإفريقى من مصر -
بالفيديو والصور .. السيسي يوجه صفعة شديدة للإخوان -
طبيبة تحذر : حقنة فولتارين واحدة قد تسبب الفشل الكلوي | المسكنات للأسف في مصر مثل «اللبان» وأغلب مرضانا بدايتهم كانت مسكّن للآلام -
موعد مزاد جمارك القاهرة 2017 على أكثر من 100 سيارة والشروط اللازمة للاشتراك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

الشرطة التركية تستخدم قنابل الغاز لتفريق المحتجين في تقسيم

Google+ Print
الشرطة التركية تستخدم قنابل الغاز لتفريق المحتجين في تقسيم الشرطة التركية تستخدم قنابل الغاز لتفريق المحتجين في تقسيم

الشرطة التركية

استخدمت الشرطة التركية ،  يوم السبت ، الغاز المسيل للدموع في وسط اسطنبول لتفريق محتجين كانوا يحاولون إحياء الذكرى الأولى لأكبر احتجاجات مناهضة للحكومة منذ عقود.

يُشار إلي أنه تجمع مئات من الأشخاص في الشوارع المؤدية إلى ميدان تقسيم ، وطالبوا باستقالة عندما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على الحشد الذي سرعان ما تفرق.

وكانت السلطات ، أغلقت في وقت سابق الطرق ، وأوقفت وسائل النقل العام ; لمنع وصول المحتجين إلى ميدان تقسيم.

وأدت لبجهود لانقاذ حديقة غازي في ميدان تقسيم من خطط للحكومة لتطوير المنطقة إلى تفجر احتجاجات العام الماضي.

رويتر

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي