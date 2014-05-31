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مرتضي: لجنة الأندية ألغت الهبوط وقررت إقامة الدورة الرباعية بنظام الذهاب والإياب

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مرتضي: لجنة الأندية ألغت الهبوط وقررت إقامة الدورة الرباعية بنظام الذهاب والإياب مرتضي: لجنة الأندية ألغت الهبوط وقررت إقامة الدورة الرباعية بنظام الذهاب والإياب

مرتضى منصور

قررت لجنة الأندية برئاسة المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إلغاء الهبوط،كما قررت لعب مباريات الدورة الرباعية لتحديد بطل الدوري بنظام الذهاب والعودة،على أن تقام الدورة الرباعية من دورين.

وأضاف “منصور” أنه في حالة اعتراض الاتحاد المصري لكرة القدم على قرارات اللجنة فإن الأندية لن تلعب الموسم المقبل،مشيرًا إلى أن ما شهده اجتماع لجنة الأندية يعد بمثابة قرارات واجبة النفاذ وليست توصيات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الأندية مساء اليوم والذي استضافه نادي سموحة بالإسكندرية لمناقشة إلغاء الهبوط وحقوق البث الفضائي ونظام مباريات الدورة الرباعية.

وأشار “منصور” إلى أن الاجتماع أسفر عن تكوين رابطة للأندية تخضع لها جميع اللجان بما فيها لجنة شئون اللاعبين فيما تخضع لجنة الحكام إلى تبعية اتحاد الكرة،مؤكدًا أنه من اليوم فإن لجنة الأندية هي التي ستدير كرة القدم في .

وتابع في بداية الاجتماع “اعتذرت عن رئاسة لجنة الأندية واقترحت أسم المهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي إلا أن أعضاء اللجنة رفضوا انتخاب رئيس النادي الأهلي وجددوا الثقة في شخصي،مؤكدًا أنه حصل على إجماع الحاضرين”.

وأكد “منصور” أنه تم خلال الاجتماع اعتماد اللائحة الأساسية لرابطة الأندية التي ليست لها أي تبعية لاتحاد الكرة،حيث قررت اللجنة عدم التعامل مع أحمد مجاهد رئيس لجنة شئون اللاعبين بالإضافة إلى استدعاء رئيس لجنة المسابقات عامر حسين خلال الاجتماع المقبل لوضع جدول يحدد موعد نهاية الموسم الكروي بما فيه مصلحة الأندية المصرية.

وأضاف “منصور” أنه فيما يتعلق بحقوق البث الفضائي فإن لجنة الأندية اشترطت على الشركة الراعية عدم بيع المباريات فضائيا لقناة الجزيرة.
> أ ش أ

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