تأجيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد المغاربي بشأن ليبيا لـ”عدم وضوح وضع حكومتها”

قال مختار الشواشي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشئون الخارجية التونسي إنه تم الاتفاق على تأجيل الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي المخصص لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا الذى كان من المقررعقده بتونس غدا الأحد بعد التشاورمع الدول الأعضاء في الاتحاد المغاربي .

وأضاف الشواشي – في تصريح صحفي نشر اليوم – أن تأجيل الاجتماع يعود إلى عدم وضوح الرؤية في ما يتعلق بوضع الحكومة الليبية ، مؤكدًا استمرار المشاورات مع الدول الصديقة والشقيقة من أجل عقد هذا الاجتماع .

يذكر أن وزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي اتفقوا يوم 22 مايو الحالي على عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية الاتحاد فى الأول من يونيو المقبل بتونس لبحث التطورات السياسية والأمنية الأخيرة في ليبيا .

في السياق ذاته،نقلت وكالة الأنباء التونسية عن بيان لوزارة الشؤون الخارجية التونسية قولها إن هذه التحركات تدخل في إطار جهود الدبلوماسية التونسية والإقليمية الرامية إلى تنظيم حوار وطني ليبي من شأنه أن يساعد الأشقاء الليبيين على تجاوز الأزمة السياسية الراهنة وأن يحقن دماء الشعب الليبي الشقيق ويحفظ وحدة ليبيا وسيادتها الترابية .

أ ش أ