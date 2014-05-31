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"اليوم السابع": يوم بكاء "مبارك" فى القفص

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تحت عنوان "يوم بكاء مبارك فى القفص"، تقرأ على صفحات "اليوم السابع" غداً، كواليس محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، فى قتل المتظاهرين، والتى بكى خلالها مبارك، قبل أن توجه له النيابة تهم إشاعة الفوضى والفساد المالى فى البلاد، فضلاً عن قتل متظاهرى ثورة 25 يناير.

وفى ملف خاص، يرسم "اليوم السابع" فى عدد الأحد، ملامح خريطة المعارضة الجديدة للمشير عبد الفتاح السيسى، الرئيس ، والتى يقودها المرشح الخاسر حمدين صباحى، وأحزاب الكرامة والعدل، والتحالف الشعبى، وخطط استعداداتهم لخوض الانتخابات البرلمانية تمهيداً للمنافسة على رئاسة الوزراء.

وتقرأ على صفحات "اليوم السابع" أيضاً..

× ملف خاص.. خريطة المعارضة الجديدة للسيسى.. "صباحى" يقود المعارضة بأحزاب الكرامة والتحالف الشعبى والعدل والبرادعى وحمزاوى وأبوالفتوح.. الجبهة الجديدة تخطط لخوض الانتخابات البرلمانية.. ورئاسة الوزراء هدفها الأول
> × يوم بكاء "مبارك" فى القفص.. النيابة توجه للرئيس الأسبق تهمة قتل المتظاهرين وإشاعة الفوضى والفساد المالى.. والدفاع يرد: الأدلة متناقضة بشكل رهيب

× المرأة كلمة السر فى التعديلات الوزارية الجديدة.. تغيير وزراء بالمجموعة الخدمية من بينهم النقل والرى والتربية والتعليم والكهرباء
> × "الداخلية" تجهز خطة القبض على 52 إرهابيا أعفى عنهم المعزول.. تسليح المأموريات للتغلب على مقاومة المتهمين.. ومخاطبة الإنتربول للقبض على غنيم ومنير وندا

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> × احتفالات المحافظات بفوز "السيسى" تتواصل لليوم الثالث على التوالى.. كورنيش السويس يكتسى بأعلام مصر.. ومواطن يرتدى جلباباً "عسكرياً" بالشرقية.. ومسيرة بالسيارات والدراجات البخارية بالوادى الجديد

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