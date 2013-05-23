افتتاح ورشة المخلفات الصلبة بفيلم وثائقى عن تجربة "القطا" لإدارة المخلفات

افتتحت ورشة العمل الوطنية لتفعيل دور المجتمعات المحلية والمجتمع المدنى فى إدارة المخلفات الصلبة على مستوى محافظات مصر بمركز البيئى الثقافى التعليمى ببيت القاهرة بفيلم وثائقى عن تجربة قرية "القطا" بالجيزة فى إدارة المخلفات الصلبة وإعادة التدوير.

وأكدت الدكتورة فاطمة أبو شوك، الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، انه سيتم وضع خطة عمل تنفيذية لإدارة المخلفات الصلبة الزراعية والبلدية فى بعض القرى بمحافظات منها: "قنا وأسيوط والغربية وكفر الشيخ والشرقية".

وأشارت "أبو شوك"، خلال كلمتها فى الجلسة الافتتاحية صباح اليوم الخميس، إن هذه الخطة ستكون بداية لتفعيل دور المجتمعات المحلية والمجتمع المدنى وخلق تعاون مثمر نحو المساهمة فى إيجاد حلول جذرية عملية ومستدامة لوضع منظومة متكاملة وحديثة للمخلفات وإعادة التدوير بحيث تحقق فوائد اجتماعية واقتصادية وبيئية وتوفر فرص عمل ومصادر دخل وتساهم فى تحقيق الاستراتجيات القومية للتنمية المستدامة والإدارة البيئة.

والجدير بالذكر انه سيعقد على هامش الورشة اجتماع تنسيقى بين الدكتور خالد فهمى وزير الدولة لشئون البيئة، ومحافظين كفر الشيخ وأسيوط والغربية وقنا".