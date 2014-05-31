أخبار عاجلة

لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يتحدث عن أزمة حل اتحاد كرة القدم المصرى -
لقاء حصري - رأى رئيس الاتحاد الإفريقي فى مستوى الأهلى والزمالك -
تغطية خاصة - وزير التجارة والصناعة: الرئيس الأمريكي وعد بمساندة مصر بشكل غير مسبوق -
لقاء حصري - رئيس الاتحاد الإفريقي: مستوى التحكيم فى إفريقيا لابد من تدخلات لتحسين مستواه -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يوضح أهم ما يجب ان يتوفر فى وسائل الإعلام للقيام بدورها -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يقطع الشك ويوضح موقفه لنقل المقر الإفريقى من مصر -
بالفيديو والصور .. السيسي يوجه صفعة شديدة للإخوان -
طبيبة تحذر : حقنة فولتارين واحدة قد تسبب الفشل الكلوي | المسكنات للأسف في مصر مثل «اللبان» وأغلب مرضانا بدايتهم كانت مسكّن للآلام -
موعد مزاد جمارك القاهرة 2017 على أكثر من 100 سيارة والشروط اللازمة للاشتراك -
لحظات إغلاق مطعم البرنس بإمبابة "مطعم البرنس" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

حسب الله الكفراوى: على رجال أعمال مبارك رد ما سرقوه من الشعب المصرى

Google+ Print
حسب الله الكفراوى: على رجال أعمال مبارك رد ما سرقوه من الشعب المصرى حسب الله الكفراوى: على رجال أعمال مبارك رد ما سرقوه من الشعب المصرى

طالب المهندس حسب الله الكفراوى، وزير الإسكان الأسبق، رجال الأعمال الذين سرقوا أموال الشعب المصرى خلال حكم الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك أن يتقدموا بمبادرة تمكن استرداد الشعب المصرى من أمواله المنهوبة.
> وأشار إلى ضرورة عودة الأموال حتى وإن كانت فى صورة مشاركة مجتمعية قائمة على المساهمة فى البنية التحتية والتعليم والصحة، وتابع قائلاً: "هناك بعض الأذكياء منهم سيقومون بذلك إلى جانب المخلصين من رجال الأعمال".

وأضاف "الكفراوى" خلال حواره ببرنامج 90دقيقة الذى يقدمه الإعلامى محمد شردى على قناة المحور، أنه فى حال عدم قيام هؤلاء بعمل هذه المبادرة ستفتح ملفات فسادهم وسيحاكمون ويدخلون السجن بعد أن يقوموا بدفع ما سرقوه من الشعب المصرى.
>

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365