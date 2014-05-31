حسب الله الكفراوى: على رجال أعمال مبارك رد ما سرقوه من الشعب المصرى

طالب المهندس حسب الله الكفراوى، وزير الإسكان الأسبق، رجال الأعمال الذين سرقوا أموال الشعب المصرى خلال حكم الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك أن يتقدموا بمبادرة تمكن استرداد الشعب المصرى من أمواله المنهوبة.

> وأشار إلى ضرورة عودة الأموال حتى وإن كانت فى صورة مشاركة مجتمعية قائمة على المساهمة فى البنية التحتية والتعليم والصحة، وتابع قائلاً: "هناك بعض الأذكياء منهم سيقومون بذلك إلى جانب المخلصين من رجال الأعمال".

وأضاف "الكفراوى" خلال حواره ببرنامج 90دقيقة الذى يقدمه الإعلامى محمد شردى على قناة المحور، أنه فى حال عدم قيام هؤلاء بعمل هذه المبادرة ستفتح ملفات فسادهم وسيحاكمون ويدخلون السجن بعد أن يقوموا بدفع ما سرقوه من الشعب المصرى.

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