أخبار عاجلة

لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يتحدث عن أزمة حل اتحاد كرة القدم المصرى -
لقاء حصري - رأى رئيس الاتحاد الإفريقي فى مستوى الأهلى والزمالك -
تغطية خاصة - وزير التجارة والصناعة: الرئيس الأمريكي وعد بمساندة مصر بشكل غير مسبوق -
لقاء حصري - رئيس الاتحاد الإفريقي: مستوى التحكيم فى إفريقيا لابد من تدخلات لتحسين مستواه -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يوضح أهم ما يجب ان يتوفر فى وسائل الإعلام للقيام بدورها -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يقطع الشك ويوضح موقفه لنقل المقر الإفريقى من مصر -
بالفيديو والصور .. السيسي يوجه صفعة شديدة للإخوان -
طبيبة تحذر : حقنة فولتارين واحدة قد تسبب الفشل الكلوي | المسكنات للأسف في مصر مثل «اللبان» وأغلب مرضانا بدايتهم كانت مسكّن للآلام -
موعد مزاد جمارك القاهرة 2017 على أكثر من 100 سيارة والشروط اللازمة للاشتراك -
لحظات إغلاق مطعم البرنس بإمبابة "مطعم البرنس" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بوادر صدام بين لجنة الأندية واتحاد الكرة بسبب الدورة الرباعية

Google+ Print
بوادر صدام بين لجنة الأندية واتحاد الكرة بسبب الدورة الرباعية بوادر صدام بين لجنة الأندية واتحاد الكرة بسبب الدورة الرباعية

اتخذت لجنة الأندية قرارا نهائيا في اجتماعها يوم السبت بمقر نادي سموحة في الإسكندرية بإقامة الدورة الرباعية للدوري الممتاز من دورين.

وحدد اتحاد الكرة أيام 27 يونيو والثاني والسادس من يوليو لإقامة مباريات الدورة الرباعية من دور واحد، وليس ذهاب وعودة كما أشيع من قبل.

وحصل FilGoal.com على تأكيد من هاني زادة عضو مجلس إدارة الزمالك الذي خرج من الاجتماع بإقامة الدورة الرباعية من دورين.

وقال زادة لـFilGoal.com يوم السبت: "نحن رابطة الأندية ونحن من نلعب في البطولة وليس اتحاد الكرة، هذه ليست توصيات وإنما إلزام".

وأضاف "الدورة الرباعية ستقام من دورين وليس من دور واحد، وبحضور جماهيري".

تعرف على قرارات لجنة الأندية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع