بوادر صدام بين لجنة الأندية واتحاد الكرة بسبب الدورة الرباعية

اتخذت لجنة الأندية قرارا نهائيا في اجتماعها يوم السبت بمقر نادي سموحة في الإسكندرية بإقامة الدورة الرباعية للدوري الممتاز من دورين.

وحدد اتحاد الكرة أيام 27 يونيو والثاني والسادس من يوليو لإقامة مباريات الدورة الرباعية من دور واحد، وليس ذهاب وعودة كما أشيع من قبل.

وحصل FilGoal.com على تأكيد من هاني زادة عضو مجلس إدارة الزمالك الذي خرج من الاجتماع بإقامة الدورة الرباعية من دورين.

وقال زادة لـFilGoal.com يوم السبت: "نحن رابطة الأندية ونحن من نلعب في البطولة وليس اتحاد الكرة، هذه ليست توصيات وإنما إلزام".

وأضاف "الدورة الرباعية ستقام من دورين وليس من دور واحد، وبحضور جماهيري".

تعرف على قرارات لجنة الأندية