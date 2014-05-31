هدف يفصل صلاح عن الدخول في قائمة أفضل 10 هدافين للفراعنة

يفصل الدولي المصري محمد صلاح جناح تشيلسي هدفا دوليا مع المنتخب من أجل الدخول في قائمة أفضل 10 هدافين في تاريخ الفراعنة.

ولعب صلاح 29 مباراة دولية سجل خلالهم 18 هدفا بداية بهدفه أمام النيجر في الثامن من أكتوبر 2011 بتصفيات الأمم الإفريقية 2012.

ونهاية بهدفه الودي في شباك تشيلي خلال مواجهة فجر السبت التي خسرتها مصر 3-2.

وتضم القائمة 11 لاعبا يتصدرها العميد حسام حسن بـ68 هدفا خلال 176 مباراة، ويليه حسن الشاذلي 39 هدفا خلال 52 مباراة بمعدل تهديفي 0.75 هدفا كل مباراة، هو الأعلى بين المصريين حتى الآن.

بينما يأتي في المركز التاسع والعاشر بالتساوي محمد ناجي "جدو" وأحمد حسام "ميدو" برصيد 19 هدفا خلال 35 و51 مباراة دولية على الترتيب.

ويحتاج صلاح -21 عاما- لهدف دولي آخر ليدخل في القائمة متساويا مع ميدو وجدو، وأمامه فرصة كبيرة لاحتلال موقعا مميزا في فائمة أفضل 10 هدافين في تاريخ مصر.