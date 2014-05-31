أخبار عاجلة

لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يتحدث عن أزمة حل اتحاد كرة القدم المصرى -
لقاء حصري - رأى رئيس الاتحاد الإفريقي فى مستوى الأهلى والزمالك -
تغطية خاصة - وزير التجارة والصناعة: الرئيس الأمريكي وعد بمساندة مصر بشكل غير مسبوق -
لقاء حصري - رئيس الاتحاد الإفريقي: مستوى التحكيم فى إفريقيا لابد من تدخلات لتحسين مستواه -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يوضح أهم ما يجب ان يتوفر فى وسائل الإعلام للقيام بدورها -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يقطع الشك ويوضح موقفه لنقل المقر الإفريقى من مصر -
بالفيديو والصور .. السيسي يوجه صفعة شديدة للإخوان -
طبيبة تحذر : حقنة فولتارين واحدة قد تسبب الفشل الكلوي | المسكنات للأسف في مصر مثل «اللبان» وأغلب مرضانا بدايتهم كانت مسكّن للآلام -
موعد مزاد جمارك القاهرة 2017 على أكثر من 100 سيارة والشروط اللازمة للاشتراك -
لحظات إغلاق مطعم البرنس بإمبابة "مطعم البرنس" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

هدف يفصل صلاح عن الدخول في قائمة أفضل 10 هدافين للفراعنة

Google+ Print
هدف يفصل صلاح عن الدخول في قائمة أفضل 10 هدافين للفراعنة هدف يفصل صلاح عن الدخول في قائمة أفضل 10 هدافين للفراعنة

يفصل الدولي المصري محمد صلاح جناح تشيلسي هدفا دوليا مع من أجل الدخول في قائمة أفضل 10 هدافين في تاريخ الفراعنة.

ولعب صلاح 29 مباراة دولية سجل خلالهم 18 هدفا بداية بهدفه أمام النيجر في الثامن من أكتوبر 2011 بتصفيات الأمم الإفريقية 2012.

ونهاية بهدفه الودي في شباك تشيلي خلال مواجهة فجر السبت التي خسرتها 3-2.

وتضم القائمة 11 لاعبا يتصدرها العميد حسام حسن بـ68 هدفا خلال 176 مباراة، ويليه حسن الشاذلي 39 هدفا خلال 52 مباراة بمعدل تهديفي 0.75 هدفا كل مباراة، هو الأعلى بين المصريين حتى الآن.

بينما يأتي في المركز التاسع والعاشر بالتساوي محمد ناجي "جدو" وأحمد حسام "ميدو" برصيد 19 هدفا خلال 35 و51 مباراة دولية على الترتيب.

ويحتاج صلاح -21 عاما- لهدف دولي آخر ليدخل في القائمة متساويا مع ميدو وجدو، وأمامه فرصة كبيرة لاحتلال موقعا مميزا في فائمة أفضل 10 هدافين في تاريخ مصر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
لقاء حصري - رئيس الاتحاد الإفريقي: مصر دولة آمنة وأتوجة بالشكر للحكومة المصرية

لقاء حصري - رئيس الاتحاد الإفريقي: مصر دولة آمنة وأتوجة بالشكر للحكومة المصرية

لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يتحدث عن أزمة حل اتحاد كرة القدم المصرى

لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يتحدث عن أزمة حل اتحاد كرة القدم المصرى

تغطية خاصة - وزير التجارة والصناعة: الرئيس الأمريكي وعد بمساندة مصر بشكل غير مسبوق

تغطية خاصة - وزير التجارة والصناعة: الرئيس الأمريكي وعد بمساندة مصر بشكل غير مسبوق

لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يقطع الشك ويوضح موقفه لنقل المقر الإفريقى من مصر

لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يقطع الشك ويوضح موقفه لنقل المقر الإفريقى من مصر