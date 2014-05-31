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8 قرارات نارية بعد اجتماع لجنة الأندية .. ' إلغاء الهبوط ومقاطعة الأهلي '

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8 قرارات نارية بعد اجتماع لجنة الأندية .. ' إلغاء الهبوط ومقاطعة الأهلي ' 8 قرارات نارية بعد اجتماع لجنة الأندية .. ' إلغاء الهبوط ومقاطعة الأهلي '

اتخذت لجنة الأندية ثمانية قرارات نارية بعد اجتماعها بمقر نادي سموحة في الإسكندرية من ضمنها إلغاء الهبوط ومقاطعة النادي الأهلي.

بدأ اجتماع لجنة الأندية بتجديد الثقة في مرتضى منصور، وانتهى بقرارات هامة لمستقبل الكرة المصرية.

وحضر 14 ناديا من أندية الدوري الممتاز، بينما تخلف ثمانية هم الأهلي، المقاولون، وادي دجلة، الجونة، غزل المحلة، للمقاصة، بتروجيت واتحاد الشرطة.

ويستعرض FilGoal.com القرارات التي اتخذتها لجنة الأندية في اجتماعها برئاسة مرتضى منصور الذي صرح عقب الاجتماع معلنا كافة الإجراءات التي ستحدث في الفترة المقبلة.

- إقامة الدورة الرباعية من دورين وعدم الاعتراف بالمواعيد التي أقرها اتحاد الكرة، والاجتماع بعامر حسين رئيس لجنة المسابقات لاختيار مواعيد جديدة تعترف بها الأندية.

- تحويل اللجنة لرابطة للأندية باللائحة الأساسية، ولها اختصاصات منفصلة عن اتحاد الكرة.

- من اختصاصات رابطة الأندية شؤون اللاعبين، المسابقات والتظلمات، بينما يكون لاتحاد الكرة إدارة لجنة الحكام والمنتخبات الوطنية.

- إلغاء الهبوط في الموسم المقبل بشكل نهائي.

- مقاطعة النادي الأهلي ومجلس إدارته حتى يتقدم باعتذار رسمي على هجومه ضد لجنة الأندية.

- تشكيل لجنة برئاسة فرج عامر رئيس سموحة ورؤساء الإسماعيلي ومصر للمقاصة لعمل الهيكل المالي والإداري للرابطة.

- في حالة رفض اتحاد الكرة للقرارات وعدم تنفيذها، هناك 18 ناديا لن يلعبوا في الدوري الممتاز الموسم المقبل بحسب تصريحات مرتضى منصور.

- البث الفضائي سيكون جماعيا لشركة تسويق واحدة، بشرط ألا يكون البيع لقنوات الجزيرة (سابقا) beIN Sports حاليا.

- عدم التعامل مع أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة واعتباره كأنه غير موجود.

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