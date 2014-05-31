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امتحانات الإعدادية والثانوية الأزهرية بشمال سيناء لم تشهد شكاوى

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امتحانات الإعدادية والثانوية الأزهرية بشمال سيناء لم تشهد شكاوى امتحانات الإعدادية والثانوية الأزهرية بشمال سيناء لم تشهد شكاوى

قال رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بشمال سيناء الشيخ إبراهيم همام، إن امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية الأزهرية مرت بسلام ودون أى شكاوى بشمال سيناء فى اليوم الأول.

وأضاف همام، فى تصريح اليوم السبت، إن هناك 839 طالبًا وطالبة يؤدون الامتحانات فى الشهادتين على مستوى المحافظة، منهم 435 تلميذًا وتلميذة فى الشهادة الإعدادية، و404 طلاب فى الشهادة الثانوية الأزهرية علمى وأدبى ومقسمون على 19 لجنة على مستوى المحافظة.

وأوضح أنه تم تخصيص لجان مجمعة فى المراكز لسهولة التأمين فى اللجان، وإجراء الامتحانات فى شكل تجمعات للمعاهد الأزهرية لضمان سيرها بشكل ملائم بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين اللجان من الخارج، وعمليات نقل أوراق الأسئلة والإجابة وتأمين الكنترولات.

وأشار إلى أن الامتحانات فى يومها الأول لم تشهد أية تجاوزات أو شكاوى من التلاميذ والطلاب وأولياء الأمور، حيث إن الأسئلة جاءت من المناهج وفى مستوى الطالب المتوسط مع مراعاة الفروق الفردية بينهم.
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