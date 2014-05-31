إصابة 13 شرطياً جزائرياً فى أعمال عنف طائفية بغرداية

أصيب 13 شرطيا جزائريا و6 مدنيين بجروح متفاوتة خلال تجدد أعمال العنف فى مدينة غرداية ، بحسب مصدر أمنى محلي.

وقال المصدر مفضلا عدم الكشف عن هويته، إن "ملثمين رشقوا عناصر قوات التدخل وقمع الشغب الجزائرية، ليلة الجمعة إلى السبت، أثناء مصادمات طائفية بين العرب المالكيين والأمازيغ الميزابيين من الإباضيين، وقد أصيب فى أعمال العنف 13 شرطيا و6 مدنيين وتعرضت سكنات يقيم فيها عرب وإباضيون للتخريب فى مدينة غرداية".

وتسود، حسب المصدر، حالة من الهدوء الحذر بمدينة غرداية منذ صبيحة اليوم .

وأسفرت أعمال العنف، التى بدأت فى مدينة غرداية بالجنوب الجزائرى منذ ديسمبر الماضي، عن مقتل 10 أشخاص، وجرح المئات وتخريب واسع للبيوت والمحلات التجارية حيث أبلغ عن حرق وتخريب أكثر من 500 منزل و300 محل تجارى.