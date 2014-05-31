أخبار عاجلة

لقاء حصري - رئيس الاتحاد الإفريقي: مصر دولة آمنة وأتوجة بالشكر للحكومة المصرية -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يتحدث عن أزمة حل اتحاد كرة القدم المصرى -
لقاء حصري - رأى رئيس الاتحاد الإفريقي فى مستوى الأهلى والزمالك -
تغطية خاصة - وزير التجارة والصناعة: الرئيس الأمريكي وعد بمساندة مصر بشكل غير مسبوق -
لقاء حصري - رئيس الاتحاد الإفريقي: مستوى التحكيم فى إفريقيا لابد من تدخلات لتحسين مستواه -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يوضح أهم ما يجب ان يتوفر فى وسائل الإعلام للقيام بدورها -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يقطع الشك ويوضح موقفه لنقل المقر الإفريقى من مصر -
بالفيديو والصور .. السيسي يوجه صفعة شديدة للإخوان -
طبيبة تحذر : حقنة فولتارين واحدة قد تسبب الفشل الكلوي | المسكنات للأسف في مصر مثل «اللبان» وأغلب مرضانا بدايتهم كانت مسكّن للآلام -
موعد مزاد جمارك القاهرة 2017 على أكثر من 100 سيارة والشروط اللازمة للاشتراك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

إصابة 13 شرطياً جزائرياً فى أعمال عنف طائفية بغرداية

Google+ Print
إصابة 13 شرطياً جزائرياً فى أعمال عنف طائفية بغرداية إصابة 13 شرطياً جزائرياً فى أعمال عنف طائفية بغرداية

أصيب 13 شرطيا جزائريا و6 مدنيين بجروح متفاوتة خلال تجدد أعمال العنف فى مدينة غرداية ، بحسب مصدر أمنى محلي.

وقال المصدر مفضلا عدم الكشف عن هويته، إن "ملثمين رشقوا عناصر قوات التدخل وقمع الشغب الجزائرية، ليلة الجمعة إلى السبت، أثناء مصادمات طائفية بين العرب المالكيين والأمازيغ الميزابيين من الإباضيين، وقد أصيب فى أعمال العنف 13 شرطيا و6 مدنيين وتعرضت سكنات يقيم فيها عرب وإباضيون للتخريب فى مدينة غرداية".

وتسود، حسب المصدر، حالة من الهدوء الحذر بمدينة غرداية منذ صبيحة اليوم .

وأسفرت أعمال العنف، التى بدأت فى مدينة غرداية بالجنوب الجزائرى منذ ديسمبر الماضي، عن مقتل 10 أشخاص، وجرح المئات وتخريب واسع للبيوت والمحلات التجارية حيث أبلغ عن حرق وتخريب أكثر من 500 منزل و300 محل تجارى.

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365