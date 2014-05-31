السعودية: إكتشاف إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الاجمالى لـ 570

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن اكتشاف إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الإصابة بالفيروس المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية إلى 570 حالة ، توفى منهم 187 حالة منذ ظهور المرض بالمملكة فى سبتمبر 2012.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم السبت إن العدد الكلى للحالات المؤكدة خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ حالة واحدة فيما لا توجد حالات وفاة لترتفع عدد الإصابات إلى 570 منهم 187 حالة وفاة حتى الآن ، مضيفة أن الحالات التى تم تأكيد إصابتها بالفيروس فى السابق وتماثلت للشفاء حاليا حالة واحدة.

وأشارت إلى أن ملخص الوضع الصحى للحالات المصابة هى حالة واحدة بالعناية المركزة بجدة.