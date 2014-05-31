أخبار عاجلة

لقاء حصري - رئيس الاتحاد الإفريقي: مصر دولة آمنة وأتوجة بالشكر للحكومة المصرية -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يتحدث عن أزمة حل اتحاد كرة القدم المصرى -
لقاء حصري - رأى رئيس الاتحاد الإفريقي فى مستوى الأهلى والزمالك -
تغطية خاصة - وزير التجارة والصناعة: الرئيس الأمريكي وعد بمساندة مصر بشكل غير مسبوق -
لقاء حصري - رئيس الاتحاد الإفريقي: مستوى التحكيم فى إفريقيا لابد من تدخلات لتحسين مستواه -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يوضح أهم ما يجب ان يتوفر فى وسائل الإعلام للقيام بدورها -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يقطع الشك ويوضح موقفه لنقل المقر الإفريقى من مصر -
بالفيديو والصور .. السيسي يوجه صفعة شديدة للإخوان -
طبيبة تحذر : حقنة فولتارين واحدة قد تسبب الفشل الكلوي | المسكنات للأسف في مصر مثل «اللبان» وأغلب مرضانا بدايتهم كانت مسكّن للآلام -
موعد مزاد جمارك القاهرة 2017 على أكثر من 100 سيارة والشروط اللازمة للاشتراك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

السعودية: إكتشاف إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الاجمالى لـ 570

Google+ Print
السعودية: إكتشاف إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الاجمالى لـ 570 السعودية: إكتشاف إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الاجمالى لـ 570

أعلنت وزارة الصحة عن اكتشاف إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الإصابة بالفيروس المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية إلى 570 حالة ، توفى منهم 187 حالة منذ ظهور المرض بالمملكة فى سبتمبر 2012.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم السبت إن العدد الكلى للحالات المؤكدة خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ حالة واحدة فيما لا توجد حالات وفاة لترتفع عدد الإصابات إلى 570 منهم 187 حالة وفاة حتى الآن ، مضيفة أن الحالات التى تم تأكيد إصابتها بالفيروس فى السابق وتماثلت للشفاء حاليا حالة واحدة.

وأشارت إلى أن ملخص الوضع الصحى للحالات المصابة هى حالة واحدة بالعناية المركزة بجدة.

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما