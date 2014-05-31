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ولى عهد المغرب يجلس على منصة كبار القادة والزوار برفقة والده بتونس

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ولى عهد المغرب يجلس على منصة كبار القادة والزوار برفقة والده بتونس ولى عهد المغرب يجلس على منصة كبار القادة والزوار برفقة والده بتونس

ظهر الأمير مولاى الحسن، البالغ من العمر 13 عامًا، جالسًا على منصة كبار القادة والزوار برفقة والده العاهل المغربى الملك محمد السادس، خلال كلمته بالقمة التونسية المغربية المنعقدة فى "تونس".

وقال "بن جعفر" رئيس المجلس التأسيسى التونسى، إن المغرب العربى حقق تجربة ديمقراطية حقيقية، والمجلس التأسيسى التونسى أنجز التزاماته، والاتحاد المغاربى يحقق طموحات شعوبنا.

جدير بالذكر أن الجانبين المغربى والتونسى قد وقعا ليل الجمعة 23 اتفاقًا شملت مختلف مجالات التعاون بين البلدين، فى حفل ترأسه العاهل المغربى ورئيس المجهورية التونسى محمد المنصف المرزوقى فى قصر قرطاج، مشددًا على ضرورة إيجاد حل سلمى لما يجرى فى دولة ليبيا.

وقالت وكالة الأنباء المغربية إن هذه الاتفاقات تميزت ببعدها الاستراتيجى، وعمقها وأفقها الاندماجى المغاربى، وتنفتح هذه الاتفاقيات على مجالات جديدة تهم قطاعى الطاقات المتجددة والبيئة، وقطاع المال، والنهوض بحقوق الإنسان.

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