سفير إيران فى الكويت: زيارة الأحمد الصباح لطهران ضمان لأمن المنطقة

قال السفير الإيرانى فى الكويت، على رضا عنايتى اليوم السبت، إن زيارة أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح إلى طهران والمزمع إجراؤها غدًا الأحد، تعتبر منعطفًا مهمًا فى خضم مرحلة دقيقة بالمنطقة.

وأوضح السفير الإيرانى بحسب التقرير المنشور على وكالة الأنباء الكويتية الرسمية إن زيارة أمير البلاد إلى طهران تأتى فى خضم مرحلة دقيقة ومتغيرات معقدة تشهدها المنطقة الحبلى بالأحداث المتتالية وما تمخض عنها من تداعيات واضطرابات سياسية تعيشها بعض دول المنطقة.

وتابع السفير أن زيارة سمو أمير البلاد تكتسب أهمية بالغة لأن ضمان أمن واستقرار المنطقة وترتيب البيت الاقليمى وترسيخ التعاون التجارى والثقافى والأمنى بين البلدين تحتل أهمية خاصة فى أجندة الزيارة ما دامت هناك إرادة سياسية لدى القيادتين لتتويج هذه المسيرة وتشييد نظام إقليمى آمن ومستقر يرتكز على عدم التدخل فى شئون الآخرين والالتزام باحترام سيادة واستقلال كل دولة وينقذ المنطقة من دائرة القلق والحروب المدمرة التى عاشتها طوال السنوات الماضية.

وأشار عنايتى إلى أن علاقات الجوار والمصاهرة طوال القرون الماضية خلقت نوعًا من التمازج والتقارب حيث تحتضن إيران قرابة 200 ألف زائر كويتى سنويًا.

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