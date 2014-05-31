رئيس الوزراء الليبي المكلف: نتسلم السلطة من حكومة "الثنى" غدا الأحد

قال رئيس الوزراء الليبي المكلف، أحمد معيتيق، إن تسليم السلطة لحكومته، سيجرى غدا الأحد، بعد موافقة حكومة عبد الله الثني على تسليمها، وفي تصريح مقتضب عبر الهاتف، قال معيتيق "نتسلم السلطة غدا الأحد".

وظلت حكومة عبد الله الثني ترفض تسليم السلطة لحكومة معيتيق، الذي منحه المؤتمر الوطني الليبي، منذ ٦ أيام، الثقة وكلفه بتشكيل حكومته، انتظاراً لـ"قرار المحكمة العليا بشأن قانونية تنصيب الحكومة الجديدة".

لكن نضال رميدة، أحد مساعدي معيتيق، قال اليوم السبت ، إن "رئيس لجنة الاستلام والتسليم بين حكومتي الثني ومعيتيق النائب محمد الضراط أبلغ رئيس الحكومة الليبية الجديد أن الإجراءات الرسمية لعملية التسليم ستتم صباح الغد في مقر رئاسة الوزراء بحضور كل من الثني ومعيتيق".

وقال محمد الضراط، رئيس لجنة الاستسلام والتسليم، إن "تسليم السلطة لمعيتيق غدا يتوقف على الانتهاء من محاضر التسليم"، مشيراً إلى أنه في حال طلب حكومة الثني غدا وقتا للانتهاء من تلك المحاضر سيرجأ تسليم السلطة".

وأضاف الضراط ، "حتى الآن جميع المؤشرات تشير إلى أننا نسير في إجراءات حكومة معيتيق تسليم السلطة خاصة أن الثني لم يعبر عن رفضه للتسليم".