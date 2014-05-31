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الائتلاف السورى يطالب الجامعة العربية بتحويل مقراته لـ "بعثات دبلوماسية"

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الائتلاف السورى يطالب الجامعة العربية بتحويل مقراته لـ "بعثات دبلوماسية" الائتلاف السورى يطالب الجامعة العربية بتحويل مقراته لـ "بعثات دبلوماسية"

قال لؤى صافي، المتحدث باسم الائتلاف الوطنى لقوى الثورة والمعارضة السورية، إن المطالبة بتحويل مقرات الائتلاف بالدول الأعضاء إلى "بعثات دبلوماسية"، سيكون على قائمة أولويات الائتلاف فى اجتماع وزراء الخارجية العرب المقبل.

ومن المقرر أن يخصص اجتماع وزراء الخارجية العرب الاستثنائي، بمقر الجامعة العربية بالقاهرة، والمتوقع أن يكون شهر يونيو المقبل، لمناقشة الأزمة السورية.

وأوضح صافي، فى تصريحات خاصة لوكالة الأناضول، أن تحقيق هذا المطلب يخفف بعض المعاناة التى يواجهها اللاجئين السوريين "تجاوزت 3 ملايين سورى وفقا لإحصائيات الأمم المتحدة"، بسبب استخدام النظام السورى "الخدمات القنصلية " مثل تجديد جوازات السفر وخلافه، كورقة ضغط على السوريين.

وأضاف المتحدث باسم الائتلاف: "هذه أقل خدمة يمكن تقديمها للشعب السورى بعد ثلاث سنوات من المعاناة .. ومن غير المنطقى أن تسبق دول غربية الدول العربية إلى تحقيق هذا المطلب".

وتوقع الائتلاف السورى تسلم مقعد سوريا فى اجتماعات وزراء الخارجية العرب، التى سبقت القمة العربية الخامسة والعشرين التى استضافتها الكويت فى مارس الماضي، تنفيذا لقرار صادر بالإجماع فى اجتماعات وزراء الخارجية العرب بالقاهرة فى مارس من العام الماضي.
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