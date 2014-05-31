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بالصور.. مؤتمر جماهيرى بأسوان لمناقشة مكافحة الإرهاب

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بالصور.. مؤتمر جماهيرى بأسوان لمناقشة مكافحة الإرهاب بالصور.. مؤتمر جماهيرى بأسوان لمناقشة مكافحة الإرهاب

مكافجة الإرهاب

نظم الاتحاد النوعى لتنمية المجتمعات المحلية بأسوان بالتعاون مع المجموعة المتحدة للقانون، ومديرية أمن أسوان مؤتمرًا جماهيريًا تحت عنوان مكافحة الإرهاب ، والحد من التعذيب على ضوء المادة 99 من الدستور المصرى الجديد.

وتم خلال المؤتمر ، مناقشة أهم القوانين المصرية التى تحتاج إلى تعديل ; لتتوافق مع المادة 99 من الدستور وتم أيضا مناقشة مشروع مكافحة الإرهاب وأهم مواد القانون ورأى المشاركين فى أهمية إصدار هذا القانون.

حضر المؤتمر الأستاذ محمد هويدى ، رئيس مجلس إدارة الاتحاد النوعى لتنمية المجتمعات المحلية بأسوان ، والاستاذ حسين كامل ، المدير التنفيذى لمشروع تعزيز وحماية حقوق الانسان وسيادة القانون والاستاذ فوزى عطالله نقيب المحامين بأسوان والدكتور عبدالله ابو الحمد استشارى التدريب والمقدم مراد ملاك ممثلا لمديرية امن أسوان وعدد كبير من ممثلى الجمعيات الاهلية والنقابات العمالية والمهنية بأسوان.

وقال حسين كامل إنَّ هذا المؤتمر هو السابع للمجموعة المتحدة ، وإن المؤتمر الثامن والاخير سيكون فى القاهرة فى منتصف الشهر القادم وانه خلال المؤتمرات السبعة استطلعنا اراء معظم محافظات فى قانون مكافحة الارهاب وسنخرج بورقة عمل يتم تقديمها للمسؤلين عن اعداد وتقديم مشروع قانون الارهاب.
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