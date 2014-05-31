غضب مدعوين وغياب مكرّمين في حفل جوائز "راديو دلتا"

لم يكن المشوار من بيروت جنوباً سهلاً، بسبب زحمة السير الخانقة على الطريق الساحلية المؤديّة إلى الرميلة. لكن راديو "دلتا"، صاحب الدعوة إلى حفل تكريم أهل الفنّ في لبنان، نجح في جمع نخبة كبيرة من النجوم في حفلهم السنوي "دلتا أوورد"، حيث لقي عدد كبير من الفنانين والممثلين تكريماً لعطاءاتهم ونجاحاتهم خلال عام 2013.

الحفل الذي قدّمه الإذاعي نيكولا داغر ومذيعة نشرة الأخبار في الـLBC ريمي درباس، في منتجع هافانا في منطقة الرميلة الساحلية، حضره حشد من نجوم الفن والإعلام اللبناني، في ظلّ غياب النجمة نوال الزغبي، والإعلامية منى أبو حمزة لارتباطها بتصوير الحلقة الأخيرة من "حديث البلد" مع النجمة مايا دياب، فناب عنها في تسلّم الجائزة ابنها "إياد" الذي حضر وأخته ياسمين، معبّراً عن فخره واعتزازه بوالدته "منى".

غياب نوال يُثير التساؤلات

حضر "فانز" الفنانة نوال الزغبي إلى الحفل، ممّا عزّز احتمال حضور نوال لتسلّم جائزتها، برغم الكلام الذي قيل عن حضورها، إلا أنّ نوال لم تحضر، واكتفت بتسجيل صوتي تمّ الاستماع إليه خلال الحفلة، قالت فيه: "تقدير كبير لي أن أحصل على ثلاث جوائز في نفس الوقت، وهذا الأمر يُسعدني ويجعلني أشعر بأنّ الفنان عليه أن يطوّر نفسه أكثر وأن يتقدّم من مرحلة إلى أخرى، كما عليه أن يبحث عن الأفضل".

وتابعت: "لم أقف عند نقطة معيّنة، وسامحوني لأنّني لن أكون موجودة بينكم، كونني مرتبطة بسفرٍ إلى خارج لبنان، وآمل في العام المقبل أن أنال نفس الجوائز وأن أكون معكم".

رامي عياش: لا فيلم مع هيفا

برغم أنّه حصل على جائزة أفضل فنان لبناني، قال رامي إنّه "لم يكن هناك صداقة كبيرة تجمعه براديو "دلتا"، إلا أنّه سعيد بنيله هذه الجائزة التي يقدّرها، كونها آتية من تصويت الجمهور، ونابعة من محبة الناس له.

ورداً على سؤال حول الفيلم المنتظر مع هيفا، أشار رامي إلى أن لا تعاون مع هيفا، متحدّثاً عن انشغاله بفيلمين سينمائيين له، مؤكّداً أنّه من الممكن جداً أن يتمّ تصوير كليب له مع هيفا لأغنية "أنا عم بحلم فيك".

ماغي بو غصن: فيلم جديد بعنوان فيتامين

بدورها، الممثلة ماغي بوغصن عبّرت عن فرحتها بهذا التكريم الآتي من الناس، لا سيّما بعد النجاح الكبير الذي حصده فيلمها "bebe"، وقالت: "كلّ الناس يُطالبون بعرضه، وهذا أعطانا حماساً أكبر، من أجل السير في فيلم جديد إن شاء الله، والذي سيكون من بطولة عدد كبير من الممثلين اللبنانيين والعرب، واسمه "فيتامين"، وهو من كتابة كلود صليبا ومن إخراج إيلي حبيب".

سعد رمضان: عيني لا تزال على ألبانيا

اعتبر الفنان سعد رمضان الذي فاز عن فئة أفضل فنان صاعد أنّ "الجوائز جيّدة، وتُنسي الفنان تعبه الذي يبذله على مدار العام، فيشعر بأنّ هناك من يكرّمه ويقدّره".

بعد كليب "إحساسك صنم"، أشار سعد إلى أنّه "بصدد التحضير لكليب جديد وأغنية جديدة، من كلمات منير بو عساف، ومن ألحان هشام بولس، ومن توزيع مارك عبد النور"، مشيراً إلى أنّها "تلائم أجواء الصيف، وسيتمّ تصويرها في ألبانيا".

وأضاف: "لم آخذ ما أريده بعد من ألبانيا. وإن شاء لله ستكون أغنية جميلة، ولديّ عدد كبير من الحفلات في الجزائر وكندا وأستراليا".

أنابيلا: التحدّي أكبر في "أراب أيدول"

اعتبرت الإعلامية أنابيلا هلال أنّ "الموسم الثالث من برنامج "أراب أيدول" سيكون ناجحاً وجميلاً، لاسيّما بعد انضمام النجم وائل كفوري إلى اللجنة، وسيكون التحدي أكبر، والمستوى الغنائي أصعب، والمنافسة لن تكون سهلة".

ولوحظ امتعاض الممثلة اللبنانية ليليان نمري من جعلها بين آخر المكرَّمين، وقد حاولت المغادرة من دون تسلّم جائزتها، إلا أنّها عادت عن قرارها في اللحظات الأخيرة وتسلّمت الجائزة. لكنّها عبّرت لـ"سيدتي نت" عن أنّ هناك كثيرين يُحاولون إلغاء نمري، إلا أنّها موجودة على الساحة، برغم كلّ شيء".

يُشار إلى نمري قامت بعملية طيّ لمعدتها من أجل الحفاظ على صحتها، لا بهدف الظهور بجسم مثاليّ، كما يعتقد البعض.

وأتت الجوائز وفق الشكل التالي: "الممثل النجم يوسف الخال كأفضل ممثل لعام 2013، الممثل النجم وسام حنا أفضل ممثل عن دوره في مسلسل جذور، الإعلامية منى أبو حمزة أفضل إعلامية، طوني بارود أفضل إعلامي، ليليان نمري أفضل ممثلة كوميديا، ماغي بو غصن أفضل ممثلة، فيلم حبة لولو أفضل فيلم سينمائي، المخرج جاد شويري أفضل مخرج عن كليب "غريبة الدنيا" للنجمة نوال الزغبي، المخرج جو بو عيد مخرج العام، أفضل برنامج تلفزيوني برنامج حديث البلد، مجلة الجرس كأفضل مجلة أسبوعية لبنانية، موقع شارع الفنّ كأفضل موقع فني، قناة الـ mtv كأفضل محطة تلفزيونية، سابين أفضل فنانة صاعدة، كارينا عيد أفضل فنانة شاملة، ماجد بو طانوس أفضل مصمّم أزياء، باسم فغالي ظاهرة العام، ميراي عيد أفضل برنامج إذاعي صباحي، البابا فرنسيس أفضل شخصية لعام 2013 كما تمّ تكريم كلّ من النائب الشيخ سامي الجميل (لم يحضر)، ووزير الاتصالات السابق نقولا الصحناوي".

مشاهدات خاصة:

تأخّر بدء الحفل عن موعده من الساعة الثامنة إلى الساعة التاسعة والنصف.

رامي عياش غادر بعد أن استلم جائزته لارتباطه بحفل زفاف.

فشل في الهندسة الصوتية أثار امتعاض عدد كبير من الحضور والمكرّمين.

تعطّل الصوت خلال أداء سعد رمضان أغنيته على طريقة الـ"play back".

زحمة السير الخانقة التي واجهت المدعوين من بيروت إلى الجنوب أثارت انزعاجهم.

فشل الخدمة في المسبح أزعج الكثيرين، حيث لم يوفّر المشرفون الماء للمدعوين، برغم الحرّ الشديد.

غادر أكثر المكرّمين قبل انتهاء الحفل.

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