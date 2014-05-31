صور زفاف برادلي كوبر وسيينا ميلر

تزوجت الممثلة البريطانية Sienna Miller النجم العالمي Bradley Cooper، وانتشرت صور حفل زفافها، الذي أقيم على متن يخت Marina Del Rey في كاليفورنيا.

هذا الزواج ليس واقعياً، إنّما هو مجرّد دور تمثيلي ضمن الفيلم الجديد الذي يحمل اسم American Sniper.

خلال الفترة السابقة، كشف Cooper أنّه كسب 18 كيلوجراماً من الوزن من أجل دوره في الفيلم، وقد بدا هذا الأمر واضحاً عليه من خلال الصور.

American Sniper من كتابة Jason Dean Hall، وإخراج ،Clint Eastwood وهو يروي قصة القنّاص الأمريكي Chris Kyle.

تجدر الإشارة إلى أن Sienna Miller أعلنت منذ عامين خطوبتها على الممثل البريطاني Tom Sturridge.

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