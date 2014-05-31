الديفا تطلق حملة ضد التدخين

انطلاقاً من وعيها بدورها المجتمعي، وانعكاساً لشعورها بالمسئولية نحو جمهورها بالمنطقة العربية، وخصيصاً في المغرب، بادرت الديفا سميرة سعيد بتصوير إعلان دعائي ضمن حملة قام بها التّلفزيون المغربي ضد التدخين، حيث قامت سميرة بتصوير رسالة وجهتها لكل مواطن عربي يدخن، قالت فيها : "أنا ليست لي قصّة مع السيجار، ولكن والدي رحمه الله كانت له قصة مع السيجار حيث توفّى بمرض سرطان الرّئة بعد عشر أعوام من إقلاعه عن التّدخين، وأنا أخبركم بالحقيقة التّي نُشرت في تقارير عالمية عن أنّ التّدخين من الأسباب الرئيسية لسرطان الرئة".

وتابعت سميرة في رسالتها : "من يأتي لمنزلي أرحّب به وأقول له مرحباً بك في منزلي ولكن أرجوك ألاّ تدخن داخله".

وختمت سميرة رسالتها الجّادة في محاولة للتّوعية : "فكروا جيداً فليس عندكم إلاّ صحة واحدة وحياة واحدة لتعيشونها .. قاطعوا التّدخين وسترون الفرق".

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