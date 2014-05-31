حصرياً...حقيقة ترك أصالة لمصر بعد تعرّضها لحوادث أمنية

نشرت بعض الصّحف والمواقع الالكترونية يوم السبت خبر يفيد بأنّ الفنّانة السّورية أصالة نصري قررت ترك مصر والإقامة في دبي حيث هو مكان عمل زوجها المخرج والمنتج المصري طارق العريان، وأتى في الخبر أنّ السّبب الثّاني لترك أصالة مصر هو تعرّضها لحوادث أمنية، رفضت الكشف عنها خشيةً من خوف البعض من الأمر.

وللتأكد من صحّة الخبر، حاولنا الاتّصال بأصالة وبزوجها مراراً، إلاّ إنّهما لم يردا، لذا اتصلنا بأنس شقيق أصالة، وأخبرنا إنّه في لندن حالياً، ولا يستطيع التّحدث، فقمنا بالاتّصال بميدو مسؤول مواقع التّواصل الاجتماعي للفنانة أصالة، الذي أخبرنا في تصريحات خاصّة لـ"سيدتي نت" أنّ هذا الكلام فارغ ولم يحدث نهائياً، وأكد أنّ أصالة لن تترك مصر فهي تحبّها ومتعلّقة بشعبها وأرضها بشكل كبير، وأوضح أنّ أصالة وطارق العريان متواجدان حالياً في إيطاليا لقضاء نزهة بعيداً عن العمل.

وأضاف ميدو أنّ كافة أعمال طارق العريان هي في مصر، ولا يوجد له أي عمل في دبي، موضحاً أنّ كل ما يربط أصالة وزوجها بدبي هو إنّهما كانا يصوّران الموسم الأول من برنامج "صولا" هناك، في حين سيتم تصوير الموسم الجديد من البرنامج في دبي أيضاً.

أما عن تعرّضها لحوادث أمنية مثلما جاء في الخبر، فقال مسؤول مواقع التّواصل الاجتماعي للفنانة أصالة، أنّ هذا الأمر لم يحدث نهائياً وأوضح بالقول: "لو حدث أي شيء مع أصالة كانت ستقول بنفسها".

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