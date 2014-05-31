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العثور على سيارة بمدينة الحمام بمطروح سُرقت قبل عامين من مدينة نصر بالقاهرة

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العثور على سيارة بمدينة الحمام بمطروح سُرقت قبل عامين من مدينة نصر بالقاهرة العثور على سيارة بمدينة الحمام بمطروح سُرقت قبل عامين من مدينة نصر بالقاهرة

مديرية أمن مطروح

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الحمام بالساحل الشمالي التابع لمديرية أمن مطروح ، من العثور على سيارة ماركة نيسان صنى صينى ملاكى رصاصى اللون موديل 2008 تحمل لوحات معدنية رقم (865  - و ا ب ) متروكة بأحد الشوارع الجانبيه ، وبفحصها تبين أنه مبلغ بسرقتها من مدينة نصر بالقاهرة قبل عامين.

حيث تم رفع بصمتى الشاسيه والموتور للسيارة المضبوطة و تبين ان السيارة تحمل شاسيه رقم 11161 موتور رقم 434198 ومبلغ بسرقتها فى قسم أول مدينة نصر بأمن القاهرة بتاريخ 6/9/2012 عن بلاغ محمد أحمد رامى يوسف ، مقيم عمارات الرقابة الإدارية مدينة نصر القاهرة.

تم التحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى ، عن ظروف وملابسات الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم أحوال الحمام إرفاقاً بالمحضر الأصلى وجارى العرض على النيابة.

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