ضبط 18 قضية تموينية متنوعة بمدينة مرسى مطروح

تمكن قسم مباحث التموين بمطروح برئاسة المقدم “إسلام عمارة” من ضبط 18 قضية تموينية متنوعة خلال الحملات الأمنية على المخابز و المحلات والأسواق، حيث تم ضبط “3″ قضايا انتاج خبز بلدى ناقص الوزن، وعدد “1″ قضية عدم حمل شهادة صحية، وعدد “2″ قضية انتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات، وعدد “3″ قضية توقف عن الانتاج، وعدد “1″ قضية عدم الإعلان عن الأسعار وعدد “1″ قضية عرض وبيع سلع بدون بيانات، وعدد “1″ قضية التصرف فى جزء من حصة الدقيق، وعدد “1″ قضية تجميع خبز بلدى بغرض بيعه فى السوق السوداء، وعدد “1″ قضية استخدام دقيق بلدى فى غير الغرض المخصص له، وعدد “4″ قضايا عدم تسليم كمية الخبز المنتج بالكامل.

تم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين وجارِ العرض على النيابة لاتخاذ اللازم.