محافظ بورسعيد يشكر القومي للمرأة .. ويشيد بمشاركة النساء في الانتخابات الرئاسية

تقدم اللواء أركان حرب سماح قنديل ، محافظ بورسعيد ، بالشكر للمهندسة سحر لطفي – مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ببورسعيد- علي دور المرأة البورسعيدية في الإنتخابات قائلاً: “أتوجه بكل الشكر والتقدير و الإعزاز للمرأة البورسعيدية الأم والزوجة والأخت والابنة علي حرصها الدائم علي المشاركة الفعالة في صنع مستقبل مصر.

وقال “قنديل ” إن التواجد بكثافة أمام اللجان للإدلاء بصوتها في الإنتخابات الرئاسية المصرية 2014م كان مثالا يحتذي به لكافة طوائف الشعب وللعالم بأثره مضيفا : ” أتمني لكل سيدة في بورسعيد ومصر التقدم والرقي”.