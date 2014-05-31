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محافظ بورسعيد يشكر القومي للمرأة .. ويشيد بمشاركة النساء في الانتخابات الرئاسية

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محافظ بورسعيد يشكر القومي للمرأة .. ويشيد بمشاركة النساء في الانتخابات الرئاسية محافظ بورسعيد يشكر القومي للمرأة .. ويشيد بمشاركة النساء في الانتخابات الرئاسية

اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد

تقدم اللواء أركان حرب سماح قنديل ، محافظ بورسعيد ، بالشكر للمهندسة سحر لطفي – مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ببورسعيد- علي دور المرأة البورسعيدية في الإنتخابات قائلاً: “أتوجه بكل الشكر والتقدير و الإعزاز للمرأة البورسعيدية الأم والزوجة والأخت والابنة علي حرصها الدائم علي المشاركة الفعالة في صنع مستقبل .

وقال “قنديل ” إن التواجد بكثافة أمام اللجان للإدلاء بصوتها في الإنتخابات الرئاسية المصرية 2014م كان مثالا يحتذي به لكافة طوائف الشعب وللعالم بأثره مضيفا : ” أتمني لكل سيدة في بورسعيد ومصر التقدم والرقي”.

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