العثور على سيارة بمدينة الحمام بمطروح مسروقة قبل عامين من مدينة نصر بالقاهرة

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الحمام بالساحل الشمالي التابع لمديرية أمن مطروح ، من العثور على سيارة ماركة نيسان صنى صينى ملاكى رصاصى اللون موديل 2008 تحمل لوحات معدنية رقم (865 - و ا ب ) متروكة بأحد الشوارع الجانبيه ، وبفحصها تبين أنه مبلغ بسرقتها من مدينة نصر بالقاهرة قبل عامين.

حيث تم رفع بصمتى الشاسيه والموتور للسيارة المضبوطة و تبين ان السيارة تحمل شاسيه رقم 11161 موتور رقم 434198 ومبلغ بسرقتها فى قسم أول مدينة نصر بأمن القاهرة بتاريخ 6/9/2012 عن بلاغ محمد أحمد رامى يوسف ، مقيم عمارات الرقابة الإدارية مدينة نصر القاهرة.

تم التحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى ، عن ظروف وملابسات الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم أحوال الحمام إرفاقاً بالمحضر الأصلى وجارى العرض على النيابة.