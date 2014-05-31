أخبار عاجلة

لقاء حصري - رئيس الاتحاد الإفريقي: مصر دولة آمنة وأتوجة بالشكر للحكومة المصرية -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يتحدث عن أزمة حل اتحاد كرة القدم المصرى -
لقاء حصري - رأى رئيس الاتحاد الإفريقي فى مستوى الأهلى والزمالك -
تغطية خاصة - وزير التجارة والصناعة: الرئيس الأمريكي وعد بمساندة مصر بشكل غير مسبوق -
لقاء حصري - رئيس الاتحاد الإفريقي: مستوى التحكيم فى إفريقيا لابد من تدخلات لتحسين مستواه -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يوضح أهم ما يجب ان يتوفر فى وسائل الإعلام للقيام بدورها -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يقطع الشك ويوضح موقفه لنقل المقر الإفريقى من مصر -
بالفيديو والصور .. السيسي يوجه صفعة شديدة للإخوان -
طبيبة تحذر : حقنة فولتارين واحدة قد تسبب الفشل الكلوي | المسكنات للأسف في مصر مثل «اللبان» وأغلب مرضانا بدايتهم كانت مسكّن للآلام -
موعد مزاد جمارك القاهرة 2017 على أكثر من 100 سيارة والشروط اللازمة للاشتراك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

صحة قنا: رفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة مرض الملاريا

Google+ Print
صحة قنا: رفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة مرض الملاريا صحة قنا: رفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة مرض الملاريا

قال الدكتور ممدوح أبوالقاسم وكيل وزارة الصحة بقنا إنه تم رفع حالة الاستعداد القصوى بمختلف مستشفيات المحافظة لمواجهة مرض الملاريا والذي ظهر مؤخرا في عدة محافظات، مؤكدا أن المحافظة خالية تماما من المرض نافيا وجود أي إصابات أو حالات اشتباه بالمرض بالمحافظة.
> وأشار وكيل وزارة الصحة إلى إعلان حالة الطواريء بجميع مستشفيات الحميات والمستشفيات العامة والمركزية بمدن ومراكز المحافظة وتطبيق بروتوكول وزارة الصحة في التعامل مع حالات الاشتباه حالة ظهورها.
> وأضاف أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لتلقي البلاغات عن ظهور حالات اشتباه بالمرض، منوها عن توافر الأدوية الخاصة بالمرض في جميع المستشفيات العامة والمركزية.
>

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365