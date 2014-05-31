صحة قنا: رفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة مرض الملاريا

قال الدكتور ممدوح أبوالقاسم وكيل وزارة الصحة بقنا إنه تم رفع حالة الاستعداد القصوى بمختلف مستشفيات المحافظة لمواجهة مرض الملاريا والذي ظهر مؤخرا في عدة محافظات، مؤكدا أن المحافظة خالية تماما من المرض نافيا وجود أي إصابات أو حالات اشتباه بالمرض بالمحافظة.

> وأشار وكيل وزارة الصحة إلى إعلان حالة الطواريء بجميع مستشفيات الحميات والمستشفيات العامة والمركزية بمدن ومراكز المحافظة وتطبيق بروتوكول وزارة الصحة في التعامل مع حالات الاشتباه حالة ظهورها.

> وأضاف أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لتلقي البلاغات عن ظهور حالات اشتباه بالمرض، منوها عن توافر الأدوية الخاصة بالمرض في جميع المستشفيات العامة والمركزية.

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