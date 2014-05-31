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مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث تصادم بصحراوى البحيرة

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مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث تصادم بصحراوى البحيرة مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث تصادم بصحراوى البحيرة

لقى منذ قليل شخص مصرعه وأصيب آخر، إثر حادث تصادم بالطريق الصحراوى الكيلو 92 تجاه الإسكندرية دائرة قسم غرب النوبارية.

كان اللواء محمد طاحون مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا من العميد محمد شرباش رئيس فرع البحث الجنائى بالنوبارية بالحادث، وبالانتقال والفحص تبين للواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث أنه أثناء سير السيارة رقم 1236 م هـ س "نقل" قيادة إكرامى إبراهيم عبدالنبى " 32 سنة " سائق ومقيم عزبة عمرو- مركز أشمون المنوفية.

أثناء سير السيارة بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيد قائدها نتيجة انفجار أحد إطاراتها، وانقلبت على جانب الطريق.

أسفر الحادث عن وفاة "حمادة محمد محمد يوسف" عامل زراعى ومقيم بذات العنوان وإصابة أحد مستقلى السيارة بكسور وجروح وكدمات وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جراحات اليوم الواحد والمصاب لذات المستشفى للعلاج.

وتحرر المحضر 1893/ 2014 جنح القسم وجار العرض على النيابة العامة.

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